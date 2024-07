RECENZJA: serial "Uznany za niewinnego". Wydajemy wyrok | Apple TV+

***

recenzja serialu "Uznany za niewinnego" | Apple TV+

"Uznany za niewinnego" – fabuła

"Uznany za niewinnego" – zwiastun

My już widzieliśmy wszystkie odcinki i dzielimy się swoimi wrażeniami. Fragment recenzji autorstwa Michała Walkiewicza znajdziecie poniżej. Cała jest już dostępna na karcie serialu POD LINKIEM TUTAJ autor: Michał WalkiewiczUwaga, spoiler: główny bohater kultowego filmu " Uznany za niewinnego " zostaje…uznany za niewinnego. Wiem, szok, ale jest coś wyjątkowego w tym tytule, skoro kołacze się w głowie od blisko trzech dekad. Angielskie "presumed innocent" ma podwójne znaczenie. To popularniejsze oznacza, po prostu, domniemanie niewinności. Polskie tłumaczenie wydaje się natomiast równie kategoryczne, co " Elektroniczny morderca " czy " Wirujący seks ". Jedno zwraca uwagę na zagadkę zbrodni, drugie sugeruje, że od celu ważniejsza jest droga – nie chodzi o tajemnicę, tylko o ekscytację związaną z poszukiwaniem prawdy.W serialu będącym swobodnym remakiem filmu Alana J. Pakuli i zarazem drugą adaptacją powieści Scotta Turowa (który w dorobku ma jeszcze tak zróżnicowane pozycje jak "Niewinny" oraz "Pleading Gulity", obydwie na podstawie tej samej historii), również zapada wyrok. Spokojna głowa – nie zdradzę jaki. Mogę natomiast powiedzieć, że, niczym w każdym dobrym dramacie sądowym, prawidła gatunku mają tu znaczenie. Trybunał przypomina pole bitwy, ławy sądowe to okopy, z których prowadzi się ostrzał, a każdy nowy dowód w sprawie jest jak odbezpieczony granat.Z filmem Pakuli nową wersję łączy bohater. Prokurator Rusty Sabich ( Jake Gyllenhaal ) zostaje oskarżony o morderstwo swojej współpracowniczki i kochanki, Carolyn Polhemus ( Renate Reinsve ). Facet miał motyw, okazję i narzędzia, by zabić. Jego miłość z czasem przerodziła się w obsesję, ofiarę odwiedził w noc jej śmierci, a na pierwszych etapach śledztwa zataił kluczowe informacje. Lecz pytanie, czy Rusty faktycznie zabił, już w pierwszych odcinkach twórcy spychają na dalszy plan i zastępują je innym: czy bohater może liczyć na uczciwy proces, czy może padnie ofiarą politycznej gry, którą prowadzą ambitny prokurator okręgowy Nico Della Guardia ( O-T Fagbenle ) oraz jego protegowany Tommy Molto ( Peter Sarsgaard )?Szokujące zabójstwo stawia na nogi prokuraturę w Chicago, gdy podejrzana staje się jedna z pracujących tam osób, którą następnie czeka walka o rodzinę.