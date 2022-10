RETROTEKA #12 w Kinie Iluzjon już 15 października

Druga w tym sezonie odsłona Retroteki, która odbędzie się 15 października 2022 roku o godz. 19.00 w kinie Iluzjon, jest poświęcona szemranym piosenkom. Polskie piosenki gatunku "noża i miłości" mają długą tradycję i od zawsze cieszyły się wielką popularnością wśród odbiorców. Powstawały na potrzeby kabaretów i szybko wchodziły do kanonu tradycyjnej piosenki warszawskiej, lwowskiej, wileńskiej, łódzkiej... Jan Młynarski wchodził w świat piosenki warszawskiej właśnie poprzez starowarszawskie ballady podwórzowe, a teraz nadarza się wspaniała okazja, by miłością do tej tradycji podzielił się z publicznością Retroteki. Młynarski wystąpi z oryginalnym instrumentem Stanisława Grzesiuka - bandżolą obozową, z którą po wojnie Grzesiuk się nigdy nie rozstawał i na której najchętniej grał właśnie "szemrane piosenki", takie jak "Syn ulicy", "Hanko", "Antek", "Noc ciemna i zimna" czy "Czarna Mańka".Po koncercie obejrzymy znakomity przedwojenny film sensacyjny " Niebezpieczny romans Michała Waszyńskiego z 1930 roku, który jest bardzo ciekawym przykładem filmu z pogranicza kina niemego i dźwiękowego. Wielką atrakcją jest gwiazdorska obsada: Bogusław Samborski Eugeniusz Bodo i niemiecka gwiazda Betty Amann , która wcielała się w rolę uwodzicielskiej i przewrotnej panny sklepowej. Gwiazda kina niemieckiego znana jest m.in. z filmu " Asfalt ", jednego z arcydzieł ekspresjonizmu. Jej przybycie do Warszawy w 1930 roku wywołało prawdziwą sensację. Ogromnym walorem filmu są unikatowe zdjęcia przedwojennej Warszawy, które pozwalają poczuć choćby namiastkę ówczesnej atmosfery miasta. O rozmachu, z jakim zrealizowano ten film, świadczą chociażby informacje zawarte w programie kinowym. Można w nim znaleźć pokaźną listę różnych firm, które udostępniły elementy scenografii i wyposażenia wnętrz, między innymi palnik acetylenowy do sceny otwierania sejfu, maszyny do pisania i arytmometry w biurze głównego bohatera, eleganckie meble i inne. Niebezpieczny romans " jest także filmem dla polskiej kinematografii przełomowym – był pierwszym polskim obrazem, w którym dźwięk utrwalono synchronicznie na płycie podczas zdjęć. Film nadal był niemy – aktorstwo opierało się na pantomimie, a nieliczne dialogi czy narracja wciąż występowały w postaci plansz z napisami. Nowość stanowiła ilustracja muzyczna skomponowana specjalnie do filmu i nagrana razem z wizją. Dzięki temu wiedziano, że muzyka będzie dobrze dopasowana do obrazu i dawało gwarancję, że podczas każdego seansu, niezależnie od czasu i miejsca, odbiór filmu będzie taki sam.Muzykę do filmu skomponował Adam Szpak . W ilustracji muzycznej " Niebezpiecznego romansu " pojawiło się jednak kilka wypowiedzi, a nawet piosenek. Takie elementy, zupełnie nowe w tamtych czasach, w pewnym sensie zamykały drogę do zagranicznej dystrybucji. Niebezpieczny romans zrealizowano w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej i francuskiej, poza tym powstała też wersja "międzynarodowa", w której dialogi zostały pominięte. Taka metoda produkcji filmów dźwiękowych bardzo szybko wyszła w użycia – wkrótce pojawiły się dubbing oraz używane do dziś napisy z tłumaczeniami, nałożone w dolnej części ekranu.Poza znaczącymi walorami artystycznymi i wspaniałymi kreacjami aktorskimi film jest ciekawym przykładem okresu przełomu dźwiękowego w kinie oraz tego, jak rozumiano rolę muzyki w pierwszych filmach dźwiękowych.PROGRAM:GODZ. 19:00KONCERT TANGO SZEMRANE. STRUNY SZARPANEWystąpią:Marta Maślanka - cymbałyPiotr Zabrodzki - banjo, śpiewKarol Szczubełek - gitaraJan Emil Młynarski - bandżola, śpiewElżbieta Nagel (gościnnie) - absolwentka Akademii Teatralnej w WarszawieGODZ.20:30 Niebezpieczny romans , reż. Michał Waszyński , Polska, 1930, 81 minZakup biletów: https://tiny.pl/w7fvg