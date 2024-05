Znamy przybliżoną datę premiery GTA VI!

Zobacz zwiastun "GTA VI"

Opublikowany wczoraj raport finansowy przez Take-Two zdradza jednak więcej niż przybliżoną datę premiery nowego hitu Rockstara. Okazuje się bowiem, że wydawca zaliczył w minionym roku finansowym spadki w niektórych obszarach, co może wynikać także z zakupu studia Zynga. Ten zakup kosztował firmę 12,7 miliarda dolarów i z pewnością miał znaczenie dla stanu finansowego firmy.Prognozy na przyszły rok są bardziej obiecujące, między innymi dzięki inwestycjom w rynek mobilny oraz premierze " GTA VI ". Chociaż według raportu tytuł ma zadebiutować, nie będziemy zaskoczeni, jeśli zostanie to opóźnione, jak to Rockstar ma w zwyczaju.