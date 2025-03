Konkurencja ucieka przed "GTA VI". Nie będzie innych premier?

"GTA VI" w październiku lub listopadzie?

Zwiastun "GTA VI"

Aktualnielub może na początku listopada. Niestety oficjalnej daty premiery nie znamy, co denerwuje nie tylko graczy, ale także inne studia growe.Jak bowiem donosi portal The Game Bussiness,I nie chodzi tu tylko o sam tydzień premierowy, lecz także o tygodnie poprzedzające jak i kilka następnych. A to oznacza, że deweloperzy mają prawdziwy ból głowy: czy zdecydować się na premierę latem (gdzie już się robi gęsto), czy może trafić w czas wyprzedaży związanych z Black Friday i Cyber Monday.Niektórzy nawet rozważają przeniesienie premiery na 2026 roku. Jednak i tu poziom stresu w kierownictwach deweloperów jest niewiele niższy, bo co, jeśli premierazostanie przesunięta na 2026 roku. Czy deweloperzy będą stanie przyspieszyć daty premier swoich gier i w prowadzić je jeszcze w 2025 roku?The Game Bussiness podaje, że. Większość z nich planuje wstrzymać się z wprowadzaniem ważnych aktualizacji w okolicach premiery