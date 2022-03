Reżyser "Czarnej Pantery" w kajdankach, bo chciał wypłacić 12 tys. dolarów

Szczegóły incydentu z udziałem reżysera "Czarnej Pantery"

Ryan Coogler w kajdankach - zobaczcie wideo z policyjnej kamery

Do niecodziennej sytuacji doszło w Atlancie w jednym z oddziału banku Bank of America. Ryan Coogler , reżyser " Czarnej Pantery " został na krótko zatrzymany przez policję i skuty kajdankami. Błędnie podejrzewano, że chciał dokonać napadu na bank. Ryan Coogler , który przebywa w Atlancie, ponieważ kręci dla Marvela widowisko " Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu ", przyjechał samochodem do jednego z tamtejszych oddziałów Bank of America. Podczas gdy kierowca i pielęgniarka pozostali w samochodzie, on wszedł do środka.Po podejściu do okienka przekazał pracownicy kartkę z prośbą o wypłatę 12 tysięcy dolarów w gotówce. Zaznaczył, by pieniądze przeliczono z dala od innych klientów banku, ponieważ zależy mu na dyskrecji. Pracownica uznała to za napad na bank i poinformowała kierownika, który z kolei zgłosił sprawę na policję.Po przyjeździe patrolu na miejsce jeden z funkcjonariusz zatrzymał osoby w samochodzie, które poinformowały go, że to pomyłka. Drugi z policjantów wszedł do środka i skuł kajdankami Cooglera Po kilkunastu minutach sprawa się wyjaśniła i policja zwolniła całą trójkę. Przedstawiciele Bank of America również wystosowali publiczne przeprosiny.Sam Coogler tak skomentował całą sprawę: