Reżyser "Deadpoola 2" szykuje kinowy remake "Kung Fu"

) został wybrany na stanowisko reżysera filmu. Będzie to kinowy remake popularnego w latach 70. serialuSzczegóły projektu nie są znane, ponieważ nie ma on na razie scenarzysty. Wiadomo jedynie, że fabuła przeniesiona zostanie do czasów współczesnych, a całość ma być widowiskiem pełnym scen akcji. Oryginał był historią mnicha z Shaolin, który musiał uciec do Ameryki, gdy jego mistrz został zamordowany. Choć był człowiekiem pokoju nie wahał się korzystać ze swoich umiejętności, sprowokowany lub gdy był świadkiem niesprawiedliwości.Kinowa wersjajest marzeniem Hollywood od wielu lat. Obecnie zrealizować go spróbuje studio Universal Pictures.