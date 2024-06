Reżyser "LEGO BATMAN: FILM" przeniesie na ekran bestsellerowe "Butcher and Blackbird"

Getty Images © Matt Winkelmeyer

O czym opowiada "Butcher and Blackbird"?

"Butcher and Blackbird" jest pierwszą częścią trylogii "Ruinous Love". Jak donosi portal Variety, Weaver niedawno sprzedała prawa do ekranizacji całej trylogii za. Autorka może pochwalić się sprzedażą ponad miliona kopii swoich książek w ponad 18 krajach. "Butcher and Blackbird" z miejsca stało się bestsellerem New York Timesa, USA Today i Publisher's Weekly."Butcher and Blackbird" to igrający z oczekiwaniami czytelników romans pomiędzy dwoma seryjnymi zabójcami, przemierzającymi Stany Zjednoczone w poszukiwaniu kolejnych zleceń. Ryzykowna gra, polegająca na wyścigu w likwidacji konkurencji, jest dla nich okazją do zbliżenia - żadne nie przeczuwa jednak, że ich relacja może przekształcić się w coś większego...Za produkcję filmu mają odpowiadać Alexander Black Aaron Ryder oraz Andrew Swett , producenci między innymi takich filmów jak " McImperium ", " Inwestorzy amatorzy " czy nadchodzącego " Onslaught " autorstwa Adama Wingarda (" Godzilla i Kong: Nowe imperium ").