Reżyser "LEGO BATMAN: FILM" ekranizuje dla Netfliksa komiks "Reborn"

Mamy kolejny efekt przejęcia przez platformę Netflix komiksów Marka Millara . Właśnie ogłoszono plan ekranizacjiFilm wyreżyseruje Chris McKay ). Jedną z producentek jest Sandra Bullock , której ostatni film -- jest wielkim hitem na Netfliksie. Nie jest wykluczone, że Bullock zagra wgłówną rolę. Decyzje castingowe nie zostały jednak na razie podjęte.opowiada historię Bonnie Black. 80-letnia kobieta umiera w szpitalu na Manhattanie. To nie jest jednak koniec jej historii, lecz początek. Odkrywa bowiem, że przeniosła się do krainy znanej jako Adystria. To świat pełen magii, smoków i potworów, w którym trwa niekończąca się wojna dobra ze złem. Sama Bonnie nie jest już 80-latką, lecz kobietą w kwiecie wieku. Co więcej, jej bliscy, którzy umarli przed nią, już są w tej krainie i na nią czekają. Z wyjątkiem jej męża. Uzbrojona w miecz, mając ojca za towarzysza, kobieta wyrusza na wyprawę, by dowiedzieć się, gdzie jest jej ukochany i co się z nim stało.