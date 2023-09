"Sound of Freedom 2"? Reżyser oryginału ma inne plany - żywot świętej

Żywot świętej Franciszki Ksawery Cabrini

Jeśli jesteście katolikami, to tytuł nowego filmu Monteverde będzie dla Was oczywisty. Autorznów opowie historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami. Tym razem wybrał jednak na swoją bohaterkęFrancesca Saverio Cabrini urodziła się we Włoszech w 1850 roku jako trzynaste dziecko chłopskiej rodziny. Uduchowiona, od wczesnych lat marzyła o życiu misjonarki. W 1880 roku założyła zakon Sióstr Świętego Serca i ostatecznie spełniła swoje marzenie przenosząc się do Ameryki w 1889 roku.Działała głównie w Nowym Jorku i Chicago, ale z misjami wyruszała też do Ameryki Łacińskiej. Jej zakon koncentrował się na tworzeniu szkół, domów dziecka, darmowych szpitali. Zmarła tuż przed Bożym Narodzeniem 1917 roku w założonym przez jej zakon Columbus Hospital w Chicago z powodu komplikacji związanych z malarią.Kult Cabrini rozpoczął się bardzo szybko. W 1933 roku jej ciało zostało ekshumowane i podzielone na części jako przyszłe relikwie świętej. Pięć lat później została beatyfikowana przez Piusa XI, zaś świętą ogłosił ją Pius XII w 1946 roku. Kiedy została beatyfikowana, około 120 tysięcy ludzi wzięło udział w Chicago w procesji dziękczynnej.Pierwotniemiał być dystrybuowany przez latynoamerykański oddział. Film stał się jednak jedną z wielu ofiar zakupu studia przez, który nie był nim zainteresowany. Główny producent Eduardo Verástegui odkupił więc prawa dystrybucyjne i po długich poszukiwaniach dogadał się z założonym w 2021 rokuNowy dystrybutor postanowił promować film wśród konserwatywnych Amerykanów. Dlatego też zamiast w piątek zdecydował się na premierę we wtorek, bo tego dnia akurat wypadał Dzień Niepodległości. Strategia okazała się strzałem w dziesiątkę czyniąc z filmu jeden z największych kinowych przebojów tego roku.szybko stał się też bohaterem kontrowersji i teorii spiskowych. I to po obu stronach politycznych podziałów. Prawa część chętnie nazywała film "zakazanym" i twierdziła, że(choć w szczytowym momencie obecny był na ekranach ponad 3,4 tys. kin). Lewa część atakowała z kolei twórców za akcję "pay it forward" twierdząc, że seanse są wyprzedane, ale. Oskarżano również film o to, że popiera odjechane teorie, mimo że w filmie nie ma żadnych bezpośrednich odniesień.