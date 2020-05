Reżyser "Sukcesji" upichci kulinarny komediowy horror

Wraca pomysł realizacji filmu "The Menu". Jego producent Adam McKay znalazł właśnie nowego reżysera. Został nim Mark Mylod , z który McKay współpracował ostatnio przy okazji serialu " Sukcesja ".Pierwotnie za kamerą miał stanąć Alexander Payne , a do jednej z głównych ról przymierzała się Emma Stone . Niestety inne zobowiązania sprawiły, że nie udało się opracować harmonogramu prac i projekt w tym kształcie przepadł. Teraz pojawia się nowa szansa na jego realizację."The Menu" opowie o młodej parze, która udaje się na odległą wyspę do bardzo ekskluzywnej restauracji, gdzie raczeni są samymi wykwintnościami, ale czekają ich też zaskakujące niespodzianki.Autorami scenariusza są Will Tracy Seth Reiss . Ten pierwszy także pracował przy serialu " Sukcesja ".