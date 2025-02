"Sifu": Twórca "Johna Wicka" ekranizuje hitową grę kopaną

O czym opowie "Sifu"?

"Projekt Adam" – zwiastun

"Sifu" – recenzja

Dzięki magicznemu talizmanowi może on wrócić do życia za każdym razem, kiedy zostaje zabity – ceną jest jednak to, że starzeje się po każdym użyciu artefaktu. Jeśli zestarzeje się za szybko, nie wypełni swojej misji., który ma na koncie takie produkcje jakWśród producentów projektu jest twórca serii " John Wick ",. Jego studio 87Eleven Entertainment będzie współpracować przy tym projekcie ze studiem Story Kitchen. Sifu " powstało w studiu Sloclap. Wydana w 2022 roku gra w ciągu trzech tygodni sprzedała się w ponad milionie egzemplarzy., pisał nasz recenzent w 2022 roku.Całą recenzję gry przeczytacie TUTAJ