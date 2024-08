Oto nowy projekt twórcy "Johna Wicka 4". Adaptuje serię powieści

O czym opowiada seria powieści "Joe Ledger"?

Okładka polskiego tłumaczenia "Pacjenta zero" wydanego przez MAG

Zwiastun filmu "Dzienna zmiana"

Tytułowy bohater powieści jest byłym żołnierzem i policjantem. Zostaje wynajęty przez tajną organizację rządową DMS, aby przewodzić zespołowi zajmującemu się przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym na terenie Stanów Zjednoczonych i całego świata. Dzięki nieskończonym środkom zespół używa najnowszych technologii, którymi nie może pochwalić się żadna inna grupa. Na przestrzeni książek Ledger musi radzić sobie z najróżniejszymi problemami, takimi jak wirus zmieniający ludzi w zombie czy inwazja wampirów.Seria została rozpoczęta w 2009 roku powieścią "Pacjent Zero". Kolejne książki to "Fabryka smoków" (2010), "The King of Plagues" (2011), Assassin's Code" (2012), "Extinction Machine" (2013), "Code Zero" (2014), "Predator One" (2015), "Kill Switch" (2016), "Dogs of War" (2017) i "Deep Silence" (2018). Elementami cyklu są także opowiadania oraz trzy książkowe spin-offy.– powiedział Stahelski. –– w oświadczeniu przekazał autor powieści.Serial Stahelskiego nie będzie pierwszym podejściem do ekranizacji serii. W 2010 roku stacja ABC rozpoczęła produkcję pilotażowego odcinka na podstawie "Pacjenta Zero". Scenariusz, który napisał Javier Grillo-Marxuach , nigdy nie powstał.Oprócz filmu " John Wick 4 " i serialu " Continental: W świecie Johna Wicka ", ostatnim projektem wyprodukowanym przez 87Eleven Entertainment jest wypełniona akcją komedia " Dzienna zmiana ". Jej gwiazdami byli Jamie Foxx