Reboot "Laleczki Chucky": Liv Tyler w obsadzie?

Portal That Hashtag Show podaje, że Liv Tyler ("Pozostawieni") prowadzi rozmowy w sprawie udziału w filmie. Miałaby się wcielić w postać matki Andy'ego.Jak informowaliśmy na początku lipca, film będzie rebootem kultowego horroru. Projekt powstaje nie mając błogosławieństwa twórcy cyklu Dona Manciniego i bez wsparcia Brada Dourifa (głosu Chucky'ego), którzy w dalszym ciągu rozwijają dotychczasowy cykl i właśnie pracują nad serialem.Pierwszy film z serii trafił na ekrany 30 lat temu. Jego fabuła prezentowała się następująco: umierający seryjny morderca przekazuje swą duszę niewinnie wyglądającej zabawce - laleczce Chucky. Na swoje 6 urodziny Andy Barclay dostaje wspaniały prezent - lalkę, która ma być jego przyjacielem. Wkrótce okazuje się, że Chucky żyje i pała żądzą mordu. Nikt nie wierzy chłopcu, że za brutalne zabójstwa odpowiedzialna jest jego zabawka. Zamieszkujący ją duch chce zawładnąć duszą człowieka - niewinnego, małego Andy'ego.powstanie dla MGM, który był dystrybutorem pierwszej części (pozostałe odsłony cyklu należą do wytwórni Universal, która jest też zaangażowana w realizację planowanego serialu). Za kamerą stanie Norweg Lars Klevberg , autor horroru. Scenariusz przygotował Tyler Burton Smith ). Zdjęcia mają się rozpocząć we wrześniu w Vancouver.