Reboot "Toksycznego mściciela" ma już reżysera

Pod koniec ubiegłego roku informowaliśmy o planach realizacji filmu. Teraz mamy dobrą wiadomość dla czekających na reboot kultowego. Właśnie został wybrany reżyser obrazu. To Macon Blair ). Przygotuje on również scenariusz całości.Projekt powstanie dla należącego do Chińczyków studia Legendary. Jego szczegóły nie są znane. Wiadomo jedynie, że wytwórnia liczy na stworzenie całego cyklu filmów. Producentamibędą twórcy oryginału, Lloyd Kaufman Oryginał jest jednym z najpopularniejszych filmów, jakie wypuściła specjalizująca się w szalonych produkcjach klasy B wytwórnia Troma. Tytułowy bohater to poczciwy głupek, który na skutek brutalnego żartu ze strony lokalnych łobuzów wpada do pojemnika z radioaktywnymi odpadami. Zamienia się wówczas w zmutowanego herosa walczącego z przestępczością.doczekał się trzech sequeli oraz serialu animowanego.