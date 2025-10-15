Dave Franco i gwiazda "Sukcesji" w komedii "The Sh*theads"

Kolejna duża produkcja na komediowej mapie Hollywood! Jak donosi portal Deadline, znany z "Sukcesji" Nicholas Braun dołączy do Dave'a Franco w "The Sh*theads". Duet ma stanowić o komediowej sile nadchodzącego filmu.
"The Sh*theads" – co wiemy? Nicholas Braun
dołącza do obsady ujawnionej w części już jakiś czas temu. Poza nim oraz Davem Franco
, w "The Sh*theads" wystąpią także O’Shea Jackson Jr.
(Ice Cube
w "Straight Outta Compton
") i Peter Dinklage
("Gra o tron
").
Za scenariusz i reżyserię odpowiada z kolei Macon Blair
– aktor, który występy w filmach przeplata twórczymi, autorskimi próbami. Blair
wyreżyserował i napisał do tej pory dwa filmy: "I Don't Feel at Home in This World Anymore
" oraz remake kultowego "The Toxic Avenger
".
Według informacji dziennikarzy, "The Sh*theads" opowie historię dwóch różnych od siebie przyjaciół (w tych rolach Franco
i Jackson
) którzy w wyniku splotu okoliczności znaleźli się na samym dnie. Próbą wyjścia z dołka okaże się przyjęte przez nich szemrane zlecenie transportowe. Próby poradzenia sobie z przytłaczającą sytuacją zbliżą ich do siebie. W końcu w życiu nie liczy się cel, a tytułowi wariaci, których poznajemy po drodze.