Dave Franco i gwiazda "Sukcesji" w komedii "The Sh*theads"

Dave Franco i gwiazda &quot;Sukcesji&quot; w komedii &quot;The Sh*theads&quot;
Kolejna duża produkcja na komediowej mapie Hollywood! Jak donosi portal Deadline, znany z "Sukcesji" Nicholas Braun dołączy do Dave'a Franco w "The Sh*theads". Duet ma stanowić o komediowej sile nadchodzącego filmu.

"The Sh*theads" – co wiemy?



Nicholas Braun dołącza do obsady ujawnionej w części już jakiś czas temu. Poza nim oraz Davem Franco, w "The Sh*theads" wystąpią także O’Shea Jackson Jr. (Ice Cube w "Straight Outta Compton") i Peter Dinklage ("Gra o tron"). 



Za scenariusz i reżyserię odpowiada z kolei Macon Blair – aktor, który występy w filmach przeplata twórczymi, autorskimi próbami. Blair wyreżyserował i napisał do tej pory dwa filmy: "I Don't Feel at Home in This World Anymore" oraz remake kultowego "The Toxic Avenger". 

Według informacji dziennikarzy, "The Sh*theads" opowie historię dwóch różnych od siebie przyjaciół (w tych rolach Franco i Jackson) którzy w wyniku splotu okoliczności znaleźli się na samym dnie. Próbą wyjścia z dołka okaże się przyjęte przez nich szemrane zlecenie transportowe. Próby poradzenia sobie z przytłaczającą sytuacją zbliżą ich do siebie. W końcu w życiu nie liczy się cel, a tytułowi wariaci, których poznajemy po drodze. 

"The Toxic Avenger" – zwiastun filmu


