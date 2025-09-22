"Silent Hill f" – recenzja. Coś więcej niż odcinanie kuponów

Już za trzy dni, 25 września, na rynku zadebiutuje "Silent Hill f" – najnowsza odsłona jednej z najbardziej kultowych serii w historii horroru. Produkcja osadzona w latach 60. XX wieku przenosi nas tym razem na japońską prowincję, gdzie mgła, kwiaty i potworności wyrastające wprost z ludzkich lęków tworzą duszną, pełną grozy atmosferę.
Zastanawiacie się, czy warto zagrać w ten tytuł?
" i – wbrew obawom wielu graczy – potwierdza, że nowa część serii nie tylko trzyma poziom, ale też w świeży sposób rozwija jej dziedzictwo.
W swoim tekście recenzent zauważa, że produkcja łączy w sobie klasyczną grozę cyklu z nowymi motywami, osadzając historię w realiach społecznych przemian Japonii. Bohaterką gry jest Hinako Shimizu, nastolatka wciągnięta w spiralę koszmarów, gdzie obok groteskowych potworów pojawia się refleksja nad przemijaniem i odkrywaniem własnej tożsamości. Czartoryski podkreśla, że opowieść przypomina rytuał egzorcyzmu – konfrontację z traumą, winą i gnijącym światem, który może zwiastować nadejście nowego porządku.
Gra, mimo oldschoolowej, liniowej struktury, potrafi utrzymać napięcie i zaskoczyć intensywnością. System walki opiera się na obserwacji schematów przeciwników i odpowiednim kontrataku, choć starcia nie zawsze są obowiązkowe – czasem bardziej opłaca się ucieczka. Jak zauważa recenzent, groteskowe monstra budzą raczej obrzydzenie niż czysty strach, co pozostaje wierne duchowi serii.
Ogromne wrażenie robi również ścieżka dźwiękowa Akiry Yamaoki, która dzięki tradycyjnym japońskim instrumentom idealnie współgra z atmosferą gnijącego miasteczka. Pierwsze przejście gry zajmuje około 12 godzin, a dodatkowe zakończenia odkrywają się dopiero w trybie NG+, co zachęca do ponownej rozgrywki. PRZECZYTAJ NASZĄ RECENZJĘ
" to nie tylko kolejna próba odcinania kuponów od marki, ale też jedna z najciekawszych premier roku – gra, która potrafi przestraszyć, zaskoczyć i zostawić po sobie coś więcej niż tylko niepokój.
