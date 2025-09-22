Newsy Gry "Silent Hill f" – recenzja. Coś więcej niż odcinanie kuponów
Gry

"Silent Hill f" – recenzja. Coś więcej niż odcinanie kuponów

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Recenzujemy+%22Silent+Hill+f%22.+Co%C5%9B+wi%C4%99cej+ni%C5%BC+odcinanie+kupon%C3%B3w-163033
&quot;Silent Hill f&quot; – recenzja. Coś więcej niż odcinanie kuponów
Już za trzy dni, 25 września, na rynku zadebiutuje "Silent Hill f" – najnowsza odsłona jednej z najbardziej kultowych serii w historii horroru. Produkcja osadzona w latach 60. XX wieku przenosi nas tym razem na japońską prowincję, gdzie mgła, kwiaty i potworności wyrastające wprost z ludzkich lęków tworzą duszną, pełną grozy atmosferę.

Zastanawiacie się, czy warto zagrać w ten tytuł?

Na karcie gry znajdziecie naszą RECENZJĘ. Bartosz Czartoryski przyjrzał się "Silent Hill f" i – wbrew obawom wielu graczy – potwierdza, że nowa część serii nie tylko trzyma poziom, ale też w świeży sposób rozwija jej dziedzictwo.

"Silent Hill f" – przeczytaj naszą recenzję



W swoim tekście recenzent zauważa, że produkcja łączy w sobie klasyczną grozę cyklu z nowymi motywami, osadzając historię w realiach społecznych przemian Japonii. Bohaterką gry jest Hinako Shimizu, nastolatka wciągnięta w spiralę koszmarów, gdzie obok groteskowych potworów pojawia się refleksja nad przemijaniem i odkrywaniem własnej tożsamości. Czartoryski podkreśla, że opowieść przypomina rytuał egzorcyzmu – konfrontację z traumą, winą i gnijącym światem, który może zwiastować nadejście nowego porządku.

Co jeszcze pisze nasz recenzent?



Gra, mimo oldschoolowej, liniowej struktury, potrafi utrzymać napięcie i zaskoczyć intensywnością. System walki opiera się na obserwacji schematów przeciwników i odpowiednim kontrataku, choć starcia nie zawsze są obowiązkowe – czasem bardziej opłaca się ucieczka. Jak zauważa recenzent, groteskowe monstra budzą raczej obrzydzenie niż czysty strach, co pozostaje wierne duchowi serii.

Ogromne wrażenie robi również ścieżka dźwiękowa Akiry Yamaoki, która dzięki tradycyjnym japońskim instrumentom idealnie współgra z atmosferą gnijącego miasteczka. Pierwsze przejście gry zajmuje około 12 godzin, a dodatkowe zakończenia odkrywają się dopiero w trybie NG+, co zachęca do ponownej rozgrywki.

PRZECZYTAJ NASZĄ RECENZJĘ i dowiedz się, dlaczego "Silent Hill f" to nie tylko kolejna próba odcinania kuponów od marki, ale też jedna z najciekawszych premier roku – gra, która potrafi przestraszyć, zaskoczyć i zostawić po sobie coś więcej niż tylko niepokój.

Zobacz zwiastun "Silent Hill f"

Powiązane artykuły Silent Hill f

Zobacz wszystkie artykuły

Silent Hill f  (2025)

 Silent Hill f

Silent Hill 2  (2001)

 Silent Hill 2

Silent Hill  (1999)

 Silent Hill

Silent Hill 3  (2003)

 Silent Hill 3

Najnowsze Newsy

Filmy Box office

Box Office Świat: Film o japońskich zbrodniach podbija Chiny

17 komentarzy

Konto na OnlyFans lepsze niż konwent Harry'ego Pottera?

43 komentarze
Filmy

"Krzyk VII": Szykuje się niespodziewany powrót?

2 komentarze
Filmy

Za nami 3. edycja LOT Kino Letnie – W Stronę Zachodzącego Słońca

Seriale

Voldemort. Ta szalona plotka wstrząśnie fanami

71 komentarzy
Filmy

Tom Holland kontuzjowany na planie "Spider-Mana"

10 komentarzy
Filmy Box office

Box Office USA: "Demon Slayer 2" pisze nową historię kina

27 komentarzy