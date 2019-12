Remake "Podpalaczki" dostaje nowego reżysera

Wraca pomysł realizacji filmu, czyli nowej ekranizacji Stephena Kinga . Kiedy ostatni raz o tym projekcie pisaliśmy, kandydatem do wyreżyserowania go był Fatih Akin . Teraz okazuje się, że Blumhouse postanowiło dać szansę komuś zdecydowanie mniej znanemu.Jak ujawnił portal Collider, angaż otrzymał Keith Thomas . Z kolei portal Variety dodał, że Blumhouse kupił również prawa do dystrybucji w Ameryce jego filmuPowieść Kinga została już przed laty zekranizowana jako Drew Barrymore . Scenariusz nowej wersji przygotowuje Scott Teems ).Andy i jego żona Victoria w młodości poddali się kilku eksperymentom. Niedługo potem zaczęli zauważać u siebie dziwne zdolności telepatyczne, skutki uboczne eksperymentów. Vicky ma zdolność telekinezy, a Andy - dominacji umysłowej. Wkrótce rodzi im się córeczka, która odziedziczyła zdolności po rodzicach, a dokładniej, potrafi wzniecać ogień, czytać w myślach i przenosić przedmioty. Mimo tych dziwacznych przypadłości rodzina prowadzi szczęśliwe życie. Wszystko się zmienia z chwilą, kiedy o ich zdolnościach dowiaduje się rząd...