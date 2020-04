Rewolucja! Oscary otwierają się na VOD. Są też inne zmiany

Getty Images © Carlo Allegri



Getty Images © Kurt Krieger - Corbis



Tak, jak się tego spodziewaliśmy, pandemia koronawirusa wpłynęła na Oscary . Wczoraj Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła zmiany w regulaminie dotyczące 93. edycji wręczenia Oscarów . Niektóre z tych zmian mają charakter czasowy i związane są z zamknięciem kin. Inne prawdopodobnie zostaną na dłużej.Największą zmianą jest zgoda, by w tegorocznym wyścigu oscarowym wzięły udział filmy, które nie będą miały pokazów w kinach. Przypomnijmy, że do tej pory każdy amerykański tytuł chcący ubiegać się o Oscary musiał być przynajmniej przez siedem dni z rzędu pokazywany na płatnych, otwartych dla publiczności pokazach w wybranych kinach.Teraz do Oscarów może zostać zakwalifikowany każdy film, który miał trafić do kin, ale z powodu pandemii koronowirusa jego premiera została przeniesiona na serwisy VOD lub na platformy streamingowe. Warunkiem jest udostępnienie obrazu na specjalnej platformie Akademii - Academy Screening Room - w ciągu 60 dni od dnia premiery w sieci.To wielka, rewolucyjna zmiana. Jednak członkowie Akademii podkreślają, że ma ona charakter jednorazowy w związku ze stanem wyjątkowym, w jakim znalazła się branża kinowa.Co więcej, nie jest to zasada, która będzie obowiązywać przez cały sezon. Jeśli kina zostaną otwarte i Akademia uzna, że chodzenie do nich jest bezpieczne, wtedy przepisy o VOD i platformach streamingowych zostaną zawieszone. Zamiast tego rozszerzona zostanie lista miejsc, w których będą mogły odbyć się kwalifikacyjne pokazy kinowe.Najważniejsza zmiana, która prawdopodobnie zostanie z nami na dłużej dotyczy skasowania kategorii najlepszy dźwięk (sound mixing) i najlepszy montaż dźwięku (sound editing). Od teraz będzie przyznawany jeden Oscar za najlepszy dźwięk (sound).Decyzja nie jest niespodzianką. Wniosek o połączenie kategorii wyszedł od samych dźwiękowców zrzeszonych w Akademii. W ostatnich latach w obu kategoriach zazwyczaj wygrywał ten sam film, choć akurat podczas ostatniej gali statuetki przyznano " Le Mans '66 " i " 1917 ".Akademia zdecydowała się też w końcu zakazać przeglądówek na DVD. W tym roku są one jeszcze akceptowane, ale od przyszłego sezonu wszystkie filmy ubiegające się o Oscary będą musiały być dostępne dla członków organizacji na specjalnej platformie streamingowej Academy Screening Room.Zmiany dotyczą też Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego (wcześniej kategoria ta była znana jako najlepszy film nieanglojęzyczny). Od teraz wszyscy uprawnieni do głosowania członkowie Akademii będą mogli brać udział w procesie wyłaniania kandydatów na skróconą listę do nominacji. Do tej pory pierwsze etapy zarezerwowane były dla specjalnej komisji, a wszyscy członkowie Akademii głosowali na zwycięzcę spośród pięciu nominowanych tytułów.Akademia doprecyzowała zasady dotyczące przyznawania Oscara za muzykę. Od teraz aby się zakwalifikować, 60% ścieżki muzycznej musi być oryginalna, przygotowana specjalnie na potrzeby konkretnego filmu. W przypadku obrazów stanowiących część cyklu procent oryginalnej treści muzycznej został podniesiony do 80.93. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się w Los Angeles 28 lutego 2021 roku.