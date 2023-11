Rezerwujcie czas: tegoroczna odsłona WATCH DOCS rozpoczyna się już 1 grudnia

Gośćmi festiwalu będą m.in. legenda brytyjskiego kina dokumentalnego: Kim Longinotto , która przyjedzie do nas z nowym filmem, oraz Nikolaus Geyrhalter , który po premierze ostatniego dzieła () odbierze w Warszawie Nagrodę im. Marka Nowickiego za szczególne osiągnięcia w ukazywaniu praw człowieka w filmie. W retrospektywie dokumentów laureata oprócz najnowszego obrazu zobaczymy trzy starsze tytuły – m.in. nagrodzony w Amsterdamie, Toronto i NyonieW konkursie głównym zobaczymy 12 starannie wybranych filmów – zaangażowanych społecznie i wyszukanych formalnie. Wśród nich m.in. wstrząsające– którego twórców wyróżniono nagrodą Pulitzera. Doceniona przez publiczność festiwali w Sundance i Kijowie kronika zagłady oblężonego miasta została zarejestrowana z narażeniem życia przez jedynego dziennikarza, który pozostał na miejscu do końca. Inny konkursowy film, na który warto zwrócić uwagę, to pierwszy pełnometrażowy dokument poświęcony aktywistom ratującym migrantów na polsko-białoruskiej granicy:w reżyserii Kasi Smutniak (premiera na tegorocznym festiwalu filmowym w Toronto).W Zielonym Konkursie tradycyjnie już pojawią się najlepsze filmy łączące prawa człowieka i troskę o środowisko. Wśród pięciu wybranych tytułów m.in., którego twórcy z niezwykłym estetycznym wyczuciem podejmują temat dewastacji głębinowych ekosystemów pod hasłem troski o zieloną przyszłość świata (w roli lektora – Jason Momoa ) oraz– wizualny poemat ukazujący piękno owadów, które być może staną się kiedyś podstawą naszej diety.Stała sekcja programu "Chcę zobaczyć" – to panorama światowego zaangażowanego dokumentu. Znalazły się tu m.in.:– przejmujący film o rodzinach ofiar konfliktu palestyńsko-izraelskiego oraz– którego twórca podejmuje pracę rowerowego kuriera w stolicy Japonii.Nowym elementem festiwalowego programu jest sekcja "Dokument wielkiego formatu" – poświęcona arcydziełom europejskiego dokumentu zaangażowanego społecznie. Wśród autorów – nazwiska, które odcisnęły swój ślad na historii sztuki filmowej: Werner Herzog Helena Třeštíková . Pokazom towarzyszyć będą prelekcje ekspertów.Wyjątkowo atrakcyjnie wygląda w tym roku sekcja Nowe filmy polskie – gdzie pojawią się najbardziej interesujące krajowe dokumenty sezonu, jak Vity Marii Drygas , poświęcony fenomenowi mrocznej turystyki, bądź Maćka Hameli , który przez pół roku wywoził ukraińskich uchodźców ze strefy konfliktu.Fabularnym rodzynkiem w tegorocznym harmonogramie będzie nowy film rumuńskiego twórcy Tudora Giurgiu , prezentowany w ramach Pokazów specjalnych.to świetnie zagrany, zrealizowany z dokumentalnym zacięciem obraz demitologizujący przebieg rumuńskiej rewolucji w 1989 roku.Festiwalowe filmy można będzie oglądać także w domu.Wśród nich– wstrząsająca relacja z Irlandii Północnej, gdzie ex-terroryści z IRA kontrolują rynek narkotykowej dilerki – i spektakularna– przekonujące dokumentalne śledztwo w sprawie agencji reklamowej wyspecjalizowanej w obsłudze dyktatorów.WATCH DOCS to także festiwal debat. W przypadku aż ośmiu tytułów, filmy staną się punktem wyjścia do dyskusji z udziałem ekspertów i publiczności. Wśród tematów m.in. konflikt izraelsko-palestyński, niespodziewany renesans granicznych barier, aborcja, film jako dowód przestępstwa, jedzenie przyszłości.Festiwalowe filmy będzie można oglądać w kinachoraz. Szczegółowe informacje o programie, biletach, cenach i festiwalowych wydarzeniach można znaleźć na www.watchdocs.pl