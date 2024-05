"To było obrzydliwe". Widzowie wychodzili z Q&A z Richardem Dreyfussem

"Kobiety są głupie i nie powinny mieć żadnej władzy". Co mówił Richard Dreyfuss?

Sesja Q&A szybko zamieniła się w koszmar. Zszokowana widownia nie mogła uwierzyć, w to co usłyszała. Wiele osób nie doczekało seansu i postanowiła opuścić salę.Spotkanie zaczęło się od wejścia aktora w kwiecistej sukience i podrygiwania na scenie skwitowane następnie przez niego słowami: "macie moment LGBTQ". Widownia uznała to za żart, może w nie najlepszym stylu, ale mimo wszystko niegroźny.To, co nastąpiło później, było jednak dużo gorsze. Jak opowiadają świadkowie, Dreyfuss nie miarkował słów, kiedy mówił o kobietach, że są głupie i dlatego nie powinny mieć żadnej władzy. Szczególnie mocno dostało się Barbarze Streisand , z którą pracował przy filmie " Wariatka ". Nazwał ją co prawda geniuszem, ale zaraz dodał, że jest kobietą, a kobiety są bardzo pasywne, więc nic dziwnego, że film był kiepski. Dreyfuss miał też wiele do powiedzenia na temat osób transseksualnych, w szczególności dzieci. Obrażał ich rodziców twierdząc, że źle zajmują się dziećmi, jeśli wspierają ich w procesie tranzycji. Inni świadkowie opowiadali również o komentarzach rasistowskich i homofobicznych aktora.Co jednak interesujące,, a przypomnijmy, że impreza nie była tania -