Rob Cohen oskarżony o przestępstwo seksualne

Nad głową Roba Cohena ponownie zbierają się czarne chmury. Reżyserorazzostał oskarżony o napaść seksualną.Do zdarzenia miało dojść cztery lata temu w Nowym Jorku. Cohen zaprosił na spotkanie w sprawie pracy nad programem telewizyjnym 28-letnią kobietę przedstawiającą się mediom jako Jane. Rozmowa wkrótce przeniosła się do restauracji położonej naprzeciwko hotelu, w którym zatrzymał się reżyser. W trakcie narady filmowiec miał zachęcać rozmówczynię do picia alkoholu.Następne, co Jane pamięta, to pobudka w pokoju hotelowym Cohena. Kobieta była naga i napastowana seksualnie przez reżysera. Tuż po odzyskaniu przytomności ofierze udało się uwolnić i uciec z pomieszczenia.Sprawę opisał serwis Huffington Post. Cohen stanowczo zaprzeczył doniesieniom dziennikarzy:Przypomnijmy, że w lutym tego roku reżyser został oskarżony przez swoją transseksualną córkę o to, iż miał ją molestować seksualnie w dzieciństwie. Wówczas również kategorycznie zaprzeczył zarzutom.