Czy reżyser "Szybkich i wściekłych" gwałcił swoje dziecko?

Valkyrie Weather, 32-letnia córka Roba Cohena reżysera pierwszych, publicznie oskarżyła go o to, że kiedy była bardzo małym chłopcem, jej ojciec wykorzystywał ją seksualnie.Valkyrie Weather, która urodziła się jako Kyle Cohen, ma niejasne wspomnienia z wczesnego dzieciństwa. Twierdzi, że pamięta jedynie ból i strach. Molestowanie miało mieć bowiem miejsce, kiedy była bardzo małym, dwu-, trzyletnim chłopcem. W 2017 roku, kiedy była w trakcie procesu zmiany płci, odbyła długą rozmowę z matką, byłą żoną Roba Cohena . Ta miała wtedy potwierdzić wspomnienia Valkyrii i dodać, że sama była świadkiem jednego z tych zdarzeń.Weather po tej rozmowie napisała mail do ojca. Ten odpisał jej, że matka jest psychotyczną wariatką, przyrównując jej zwyrodniałą psychikę do Syna Sama. Rewelacje matki nazwał zaś złośliwymi urojeniami mściwej kobiety.W poście na Facebooku Weather dodaje również, że kiedy jako Kyle miała 13 lat, ojciec zabierał ją do domów publicznych w Tajlandii i Czechach. Twierdzi, że od małego przejawiała zachowania świadczące o tym, że jest osobą transpłciową, czego ojciec miał nie tolerować i poprzez wycieczki do burdeli próbował go zmienić w prawdziwego mężczyznę. Rob Cohen już odpowiedział na zarzuty córki. W długim liście przesłanym The Hollywood Reporter napisał m.in.:Pełen tekst oświadczenia Cohena znajdziecie TUTAJ