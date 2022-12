Rodzice kontra Epic Games. Czy "Fortnite" uzależnia?

Rodzice pozywają Epic Games, producentów "Fortnite'a"

"Fortnite" - na czym polega gra?

Grupa rodziców z Kanady wystosowała pozew przeciwko amerykańskiemu studiu Epic Games. Poszło o produkowaną przez firmę serię gier " Fortnite ". Powodowie zarzucają producentowi, że ich gra jest silnie uzależniająca, a jej młodociani użytkownicy przestają się myć, jeść i spać. " Fortnite " ma na całym świecie ponad 80 milionów użytkowników.Sąd Najwyższy w Kanadzie zatwierdził już pozew złożony przez grupę rodziców z Quebecu przeciwko firmie Epic Games. W uzasadnieniu przyjęcia pozwu, czytamy żeSąd nie zgadza się jednak z twierdzeniem rodziców, że producenci intencjonalnie uzależnili swoich odbiorców.Kancelaria prawnicza, która wystosowała pozew w imieniu powodów porównuje Epic Games do producentów tytoniu i twierdzi, że odpowiedzialność prawna jest analogiczna.Firma Epic Games wystosowała oficjalne oświadczenie, w którym odpiera zarzuty:, zapowiadają producenci " Fortnite'a ". Fortnite " to wieloosobowa gra wideo, najpopularniejszy na świecie przedstawiciel gatunkudystrybuowany w niewymagającym abonamentu modelu free-to-play. Gracze biorą udział w wielkiej bitwie na rozbudowanej mapie, pojedynczo lub w drużynach. Ich zadaniem jest wyeliminowanie lub unikanie pozostałych graczy - do momentu aż na danej mapie pozostanie tylko jeden zwycięzca (lub grupa zwycięzców).Regularnie pojawiają się nowe wersje gry, wprowadzająca nowe postacie i fabułę. Gracze mają do wyboru dziesiątki znanych postaci (m.in. z uniwersum Marvela czy DC , świata " Gwiezdnych wojen " albo serii " Street Fighter " czy " Tomb Raider ").