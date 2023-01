"Fortnite" powróci na iOS? Szef Epic Games wrzuca tajemniczą zapowiedź

Wygląda na to, że fani mobilnego strzelania będą mogli szykować swoje smartfony na powrót jednej z największych gier z gatunku battle royale. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że " Fortnite " planuje wielki powrót na urządzenia Apple jeszcze w tym roku.Przypomnijmy, że produkcja Epic Games nie jest dostępna obecnie na platformę iOS, ponieważ została usunięta z App Store przez Apple w 2020 roku z powodu sporu między firmami. Apple argumentowało, że Epic Games, twórca " Fortnite ", nie przestrzegało regulaminu App Store, natomiast Epic twierdziło, że Apple stosuje monopolistyczne praktyki i żąda zbyt wysokich opłat za dystrybucję aplikacji w swoim sklepie. Spór ten wciąż trwa i obecnie " Fortnite " nie jest dostępne na iOS. Wygląda na to, że od nowego roku może się to zmienić, a pierwszą poszlaką są dwa tweety Tim'a SweeneyTrudno na ten moment powiedzieć czy szef Epic ma na myśli przeniesienie ich najnowszej wersji silnika Unreal Engine 5.1, który obecnie napędza " Fortnite ", na urządzenia Apple, czy może faktycznie szykuje nam się wielki powrót jednej z bardziej popularnych gier ostatnich lat. Szykujecie już swoje urządzenia na ten tytuł?