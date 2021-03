Bracia Russo wyreżyserowali intro nowego sezonu "Fortnite"

W grze "Fortnite" wystartował właśnie kolejny sezon (rozdział 2, sezon 6) zatytułowany "Pierwotna Moc", w którym zadebiutowały takie nowości jak tworzenie własnych broni oraz dzikie zwierzęta. W tym sezonie będziemy też mogli kupić skórki Lary Croft (w poprzednim zawitali Kratos Master Chief , Ryu czy Chun-Li) z różnych jej przygód.Wraz z nowym sezonem zadebiutowało też nowe wideo wprowadzające do historii. Co na pewno będzie zaskoczeniem, to fakt, że wyreżyserowali je Joe Anthony Russo (" Avengers: Koniec gry ", " Cherry: Niewinność utracona "). Możecie je obejrzeć poniżej z polskimi napisami.Grę " Fortnite " możecie pobrać za darmo na PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 5 i PlayStation 4. Udział w wydarzeniach z nowego sezony nic nie kosztuje, jednak posiadanie płatnego karnetu bojowego znacząco ułatwia i przyśpiesza odblokowywanie nowej zawartości.