Ron Jeremy: Kolejnych 25 ofiar zgłosiło się do prokuratury

W minionym tygodniu prokuratura w Los Angeles postawiła gwieździe filmów dla dorosłych Ronowi Jeremy'emu zarzuty napaści seksualnej i gwałtu na czterech kobietach. Wszystko wskazuje jednak, że wkrótce mogą mu zostać postawione kolejne. Po doniesieniach medialnych do prokuratury zgłosiły się kolejne kobiety, które twierdzą, że są jego ofiarami.Prokuratura Los Angeles ujawniła, że na razie zgłosiło się 25 kobiet. W przypadku 13 z nich do zdarzeń doszło na terenie Kalifornii Południowej. Nowe oskarżenia prezentują całe spektrum zachowań związanych z przemocą seksualną: od obłapiania kobiet bez ich zgody po gwałty.Na razie Ron Jeremy odpowie przed sądem za napaść seksualną i gwałt na czterech kobietach. Do zdarzeń miało dojść w okresie 2014-2019. Trzy z przypadków miały miejsce w barze w West Hollywood, jeden w domu gwiazdora porno.Oficjalnie prokuratura postawiła Jeremy'emu osiem zarzutów. Są to: trzy gwałtu, jedno pobicie na tle seksualnym, trzy wymuszenia siłą penetracji obcym przedmiotem oraz jedno wymuszenie z użyciem siły penetracji oralnej. Ron Jeremy nie przyznaje się do żadnego ze stawianych mu zarzutów.Na razie aktor porno pozostaje w areszcie, ponieważ nie zapłacił kaucji, która wynosi 6,6 mln dolarów. Jeśli zostanie uznany winnym wszystkich zarzucanych mu czynów, to może otrzymać wyrok nawet 90 lat pozbawienia wolności.