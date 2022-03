Ron Jeremy niepoczytalny? Proces o gwałty odroczony

Ron Jeremy. Co dzieje się z aktorem?

Ron Jeremy. O co jest oskarżany gwiazdor porno?

Za sześć tygodni miał ruszyć proces przeciwko aktorowi i gwieździe filmów pornograficznych Ronowi Jeremy'emu . Jednak na razie zostanie on odroczony. Sędzia zdecydował się o wysłaniu oskarżonego na badania psychiatryczne.Sąd podjął decyzję o zbadaniu stanu psychicznego Jeremy'ego i ocenie jego możliwości uczestniczenia w procesie sądowym po zeznaniach obrońcy. Ten ujawnił, że 69-letni aktor zdawał się nie wiedzieć, kim jest jego adwokat. Nie dał się również posadzić w wózku inwalidzkim, by móc pojawić się na rozprawie, na które miał być rozpatrywany wniosek obrony, by zamiast jednego procesu rozdzielić go na 21 spraw, każda poświęcona innej oskarżającej Jeremy'ego kobiecie.Badanie psychiatryczne ma się odbyć1 kwietnia. Kolejna rozprawa została wyznaczona na 17 kwietnia. Ron Jeremy został oskarżony przez prokuraturę hrabstwa Los Angeles o 33 przypadki gwałtu i przemocy seksualnej. Sprawy dotyczą 21 kobiet w wieku od 15 do 51 lat. Wszystkie przypadki miały miejsce w okresie od 2013 do 2020 roku.Ron Jeremy został aresztowany w czerwcu 2020 roku. Początkowo stawiano mu cztery zarzuty dotyczące wydarzeń w 2014, 2017 i 2019 roku. W toku prowadzonego śledztwa pojawiły się kolejne ofiary. Aktor jednak niezmiennie twierdzi, że jest niewinny. Ron Jeremy to gwiazda filmów pornograficznych. Aktor jednak był ulubieńcem Hollywood i często pojawiał się w epizodach w mainstreamowych produkcjach. Można go było wypatrzeć w " Orgazmo " (filmie twórców " South Park "), " Roninie Johna Frankenheimera , " Świętych z Bostonu Troya Duffy'ego czy komedii z Jimem Carreyem Bruce Wszechmogący ".