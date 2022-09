Rosja bojkotuje Oscary. Komisja selekcyjna protestuje

Rosja wycofuje się z oscarowej rywalizacji





Kto wspiera oscarowy bojkot?

Rosja na Oscarach w ostatnich latach

Rosja nie zgłosi żadnej ze swoich tegorocznych produkcji do Oscara. To wiążąca decyzja Rosyjskiej Akademii Filmowej, która wywołała błyskawiczną reakcję tzw. komisji selekcyjnej, wybierającej oscarowych kandydatów. Jej kilkunastu członków zrezygnowało z pracy w organizacji w ramach protestu.Informację podano do wiadomości w poniedziałek wieczorem. Przewodniczący komisji, Paweł Czuchraj , wydał z pomocą dziennikarki Larysy Maliukowej oświadczenie, w którym oskarża Akademię o pominięcie komitetu - działanie nazwał "niesprawiedliwym i "nielegalnym". Jak donosi źródło portalu Variety, specjalista od kina rosyjskiego Joel Chapron, za przewodniczącym poszli kolejni - z członkostwa zrezygnowali inni reżyserzy i scenarzyści, m.in. mieszkający aktualnie w Paryżu Andriej Zwiagincew (na zdjęciu poniżej), Sergiej Seljanow, czy Władimir Kott Oczywiście, decyzja o odwołaniu zgłoszenia jest następstwem napięć pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi spowodowanymi napaścią Rosji na Ukrainę. Nikita Michałkow , jeden z najwierniejszych popleczników Władimira Putina w środowiskach artystycznych, a zarazem przewodniczący rosyjskiego Związku Operatorów Filmowych stwierdził, że decyzja o wysyłaniu filmu na Oscary nie ma najmniejszego sensu - nie w kraju, który "zaprzecza istnieniu Rosji". Michałkow , który wystąpił z Amerykańskiej Akademii Filmowej w sierpniu, mówił wcześniej, że marzą mu się nagrody o podobnej randze, obejmujące wyłącznie regiony Europy i Azji.Po stronie Akademii stanęło wielu rosyjskich twórców. Między innymi Karen Szachnazarow , reżyser i producent, który porównywał USA do nazistowskich Niemiec. "Wysłać tam film, to jak wysłać film w trakcie II Wojny Światowej do Niemiec. To jak walczyć o nagrodę od Trzeciej Rzeszy".Niektórzy z członków komitetu, jak Jewgienij Gindilis , zrezygnowali z pracy w komisji miesiące temu - tuż po rozpoczęciu wojny. "Nie możemy udawać, że życie toczy się normalnie, podczas gdy trwa wojna" - mówił Gindilis - "Opuściłem organizację tuż po inwazji. Choć uważam, że festiwale i komisje wręczające nagrody nie powinny bojkotować rosyjskiego kina, sądzę również, że uczestnictwo w tego rodzaju aktywnościach i w promocji tegoż kina jest po prostu niewłaściwe".W ostatnich latach Rosja regularnie uczestniczyła w Oscarowym wyścigu. Największy niedawny sukces odniosła w 2017 roku - do najważniejszej filmowej nagrody był wówczas nominowany wspomniany Zwiagincew ze swoim " Lewiatanem ". Od tamtej pory Rosjanie dwukrotnie trafili na oscarową shortlistę - w 2019 znalazła się na niej "Wysoka dziewczyna" Kantemira Bałagowa , zaś rok później - " Drodzy Towarzysze! Wśród tegorocznych produkcji największe szanse mógł mieć z filmem Kiriłł Sieriebriennikow z filmem " Żona Czajkowskiego ", który - nie bez kontrowersji - trafił w tym roku do wyścigu o Złotą Palmę w Cannes. Reżyser opuścił Rosję po okresie trzyletniego zakazu wyjeżdżania z kraju.