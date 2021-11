Arya Stark kontra Królik Bugs w nowej bijatyce "MultiVersus"

"MultiVersus" - rozgrywka, platformy i data premiery

Warner Bros. Games zapowiedziało dzisiaj bijatykę " MultiVersus ", w której po dwóch stronach areny staną postacie z ich najbardziej znanych uniwersów. Gra zadebiutuje w przyszłym roku i co ciekawe, będzie dostępna do pobrania za darmo. Za produkcję odpowiedzialne jest debiutujące studio Player First Games. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun tej produkcji. MultiVersus " będzie bijatyką, w której dwuosobowe drużyny będą walczyły ze sobą na niewielkich, choć rozbudowanych arenach. Gra będzie dostępna w przyszłym roku do pobrania za darmo na komputerach PC oraz konsolach Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 i PlayStation 5. Już teraz wiemy, że w grze mają pojawić się sezony, w ramach których produkcja będzie rozbudowywana o nowe tryby, areny i postacie. Twórcy od razu zapowiedzieli również, że tytuł zaoferuje rozgrywkę międzyplatformową (cross-play), w ramach której będziemy mogli grać ze znajomymi posiadającymi inne sprzęty niż my. Nasz postęp i odblokowane postacie czy przedmioty również mają być dostępne na każdej platformie.Wraz z zapowiedzią dowiedzieliśmy się jakie postacie będą grywalne na start gry. Lista ta będzie oczywiście rozwijana, jednak na start dostaniemy możliwość zagrania poniższymi bohaterami. Obok nich znajdziecie informację o tym czyimi głosami przemówią:- Steven Universe ( Daniel DiVenere - Garnet ( Estelle - Reindog ( Andrew Frankel MultiVersus " nie jest pierwszą bijatyką tego typu. Najpopularniejszym przedstawicielem bijatyk, w których spotykają się postacie z różnych uniwersów jest tworzona przez Nintendo seria "Super Smash Bros.", której najnowsza odsłona, " Super Smash Bros. Ultimate " zadebiutowała w 2018 roku na konsoli Nintendo Switch. Swoich sił w tym gatunku próbowało również Sony z " PlayStation All-Stars Battle Royale " na PlayStation 3 i PlayStation Vita, jednak firma nigdy nie zdecydowała się na kontynuowanie pomysłu. Największe obawy w przypadku " MultiVersus " budzi model biznesowy gry, na którym wielu deweloperów poległo przez nieodpowiedni balans i zbyt silny nacisk na mikropłatności. Jeśli studiu Player First Games uda się to dobrze zaimplementować, a do tego dostarczą ciekawą rozgrywkę to " MultiVersus " ma szanse na sukces. Szczególnie, że katalog postaci należących do Warner Bros., z którego będą mogli skorzystać twórcy nie ma końca.