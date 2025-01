Apple TV+ dowiozło? Recenzja 2. sezonu "Rozdzielenia"

Recenzja drugiego sezonu serialu "Rozdzielenie"

"Rozdzielenie" w programie Serial Killers

autorka: Ewelina Leszczyńska"Rób w życiu to, co kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia". Słowa te, przypisywane Konfucjuszowi oraz Markowi Twainowi , mogą brzmieć inspirująco w ustach filantropów pokroju Steve’a Jobsa . Setkom milionów wyrobników, których pasją jest opłacanie rachunków i nieprzymieranie głodem, muszą się jednak wydawać ponurym żartem. Trudno zatem dziwić się chęci odseparowania grubą kreską życia prywatnego od zawodowego. Tytułowe " Rozdzielenie ", choć ufundowane na szlachetnej idei work-life balance, w rękach Dana Ericksona szybko zmieniło się w wyrafinowaną formę współczesnego niewolnictwa. Skazanie powstałych w jego wyniku osobnikówna funkcjonowanie wyłącznie w korporacyjnym piekiełku – z jego deadline’ami, ASAP-ami i kejpiajami – musiało doprowadzić do buntu. Trzymając się biznesowej metaforyki, w drugim sezonie nadeszła pora rozliczenia kwartału.Jeśli należycie do osób, które o swojej pracy myślą raczej w kategoriach survivalu niż ekscytującej przygody, z łatwością wczujecie się w położenie Marka S. ( Adam Scott ). Labirynt sterylnych korytarzy siódmego piętra Lumon Industries przypomina Lynchowską Czarną Chatę. W kapitalnej, utrzymanej w poetyce gry wideo sekwencji otwierającej, twórcy każą bohaterowi biec przez tę nieprzyjazną przestrzeń w poszukiwaniu swojego działu. I – zgodnie z logiką, jakiej oczekiwalibyśmy po dziele utrzymanym w duchu twórczości autora " Miasteczka Twin Peaks " – odnosi sukces. Ale nie taki, jakiego oczekiwał.Tym razem gra toczy się o znacznie wyższą stawkę niż pułapki na palce, impreza z goframi czy nawet uścisk dłoni przełożonej. O ile w pierwszym sezonie bohater miał wykazywać się przed swoją zwierzchniczką, o tyle teraz musi udowodnić, że jest godnym team leaderem dla swoich ludzi – gotowym do walki o ich i swoje prawa, odważnie przeciwstawiającym się potężniejszej od nich organizacji. Co zaskakujące, Lumon wydaje się otwarte na wysłuchanie ich uwag i skłonne do wprowadzenia nowych standardów. Ile w tym czystych intencji, a ile zarządzania kryzysem w obliczu skandalu – możemy się jedynie domyślać. Z jednej strony dostrzeżenie potrzeb pracowników dosłownie poświęcających dla firmy życie wpisuje się w korporacyjną tradycję przyjaznego miejsca pracy o rodzinnej atmosferze. Z drugiej włączenie ich powstania do mitologii firmy jasno sygnalizuje, że żadna tajemnica wyszeptana na terenie Lumon nie uszła uwadze kierownictwa. Krótko mówiąc: Wielki Brat patrzy.Zachęcamy także do obejrzenia odcinka programu Serial Killers, w którym o " Rozdzieleniu " rozmawiają Kuba Karaś i Ewelina Leszczyńska: