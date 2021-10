Rozrywka bez końca – rywalizacja wśród widzów i filmów

TNT wkrótce stanie się Warner TV. Rebranding stacji da okazję do dodatkowej zabawy fanom rywalizacji. Już wkrótce rozpoczną się "Bitwy filmowe", które Warner TV organizuje we współpracy z Filmweb. W ramach akcji zaplanowano głosowanie na filmy, emisję zwycięskich produkcji i nagrody dla głosujących. Wcześniej te produkcje rywalizowały o statuetki najważniejszych nagród, a dziś staną do rywalizacji o głosy widzów!Warner TV zachęca do uczestnictwa w "rozrywce bez końca". Rebranding stacji odbywa się pod hasłem, które oddaje myśl o wyjątkowym wymiarze rozrywki. ROZRYWKA BEZ KOŃCA. W ramach "Bitew filmowych" co tydzień odbędzie się głosowanie na jeden z dwóch proponowanych przez kanał filmów. Pierwsze głosowanie rozpoczyna się 22 października. Jak przebiegnie głosowanie?- Na stronie filmweb.pl/WarnerTV pojawią się dwa tytuły filmów. W pierwszym tygodniu będzie to " Mad Max: Na drodze gniewu " i " Łowca androidów ". Głosowanie rozpocznie się w piątek 22 października.- Każdy widz, który odwiedzi stronę, może zagłosować na jeden z dwóch filmów.- Na stronie czeka także pytanie konkursowe: "Dlaczego właśnie ten film chcesz zobaczyć?".- Głosowanie na stronie potrwa do wtorku 26 października. W środę 27 października stacja ogłosi, który film wygrał rywalizację.- W czwartek 28 października Warner TV ogłosi również zwycięzców pierwszego tygodnia "Bitew filmowych". Do wygrania są zestawy nagród ze skarpetkami z filmowym motywem, vouchery do HBO GO i bilety do Multikina. Co tydzień do wygrania będzie 20 zestawów z tymi nagrodami.- Film z największą liczbą głosów zostanie wyemitowany na antenie Warner TV w nadchodzący piątek. W przypadku pierwszej rundy emisja odbędzie się w piątek 29 października o 21:00.- Bitwy potrwają do 23 listopada – co tydzień stacja zaproponuje dwa inne filmy.- Po zakończeniu wszystkich "Bitew filmowych". 25 listopada Warner TV wybierze 3 najciekawsze odpowiedzi na pytanie "Dlaczego właśnie ten film chcesz zobaczyć?", a autorom wręczy jeden z trzech 55-calowych telewizorów Samsung LED.Filmy, które pojawią się w kolejnych tygodniach konkursu to produkcje, które były nagrodzone i nominowane do różnorakich nagród: jak " Sucker Punch ", " Na skraju jutra ", " Tango i Cash ", " Zabójcza broń " i inne.Warner TV i Filmweb zachęcają widzów, aby choć na chwilę stali się członkami jury nagród i oddali swoje głosy. Tytuły, które wcześniej rywalizowały o pierwsze miejsce w sprzedażowym zestawieniu Box Office, teraz zawalczą o głosy publiczności.Gotowi do startu? Niech wygra najlepszy!