Rozrywka na najwyższym poziomie w Viaplay!

Na polskim rynku jest już dostępna nowa platforma streamingowa, Viaplay, na której każdy znajdzie rozrywkę w sam raz dla siebie. W ofercie platformy są ekskluzywne transmisje sportowe, światowe hity filmowe, nagradzane seriale, jakościowe produkcje oryginalne Viaplay, a także atrakcyjne treści dla dzieci. Wypróbuj Viaplay przez 30 dni za darmo i ciesz się najlepszymi produkcjami na dowolnym urządzeniu, gdziekolwiek jesteś. Po okresie próbnym subskrypcja kosztuje 34 zł miesięcznie i można z niej zrezygnować w dowolnym momencie. Na jednym koncie treści może oglądać kilku domowników w tym samym momencie.Viaplay będzie oferować także lokalne produkcje oryginalne stworzone specjalnie na rynek polski. Pierwsza premiera, którą subskrybenci platformy obejrzą ekskluzywnie, to "Fort Boyard Polska". Program powróci na ekrany po 10 latach już w niedzielę, 12 września. 48 celebrytów będzie rywalizować ze sobą w różnych wyzwaniach w poszukiwaniu kluczy, a docelowo złota, które zwycięska drużyna będzie mogła przekazać w postaci pieniężnej wybranej organizacji charytatywnej. Program prowadzić będą Ela Romanowska, Mariusz Kałamaga i Tamara Gonzalez Perea, a jego 8 odcinków zapewni rozrywkę całej rodzinie.Viaplay to także oryginalne, nagradzane seriale, takie jak " Pod osłoną mroku ", " The Head ", " Wisting ", "Max Anger" i " Hammarvik " (ze scenariuszem słynnej, szwedzkiej autorki Camilli Läckberg). Kolejna kategoria szeroko reprezentowana w Viaplay to produkcje od największych Hollywoodzkich studiów, w tym NBCUniversal, Sony, MGM i CBS. Na widzów czekają seriale takie jak " The Good Doctor ", " S.W.A.T. ", " Hawaii Five-0 ", czy " Opowieść podręcznej ", a wśród filmowych hitów serie: " Spider-Man ", " Faceci w czerni ", " Mission: Impossible ", filmy o Jasonie Bournie Indianie Jonesie . Na najmłodszych czekają ich ulubieńcy, w tym " Świnka Peppa ", " SpongeBob Kanciastoporty " i " Psi Patrol ".Viaplay zapewnia również transmisje z meczów piłkarskiej UEFA Ligi Europy (z udziałem m.in. Legii Warszawa), a także zupełnie nowych rozgrywek UEFA - UEFA Ligi Konferencji. Viaplay zapewnia dostęp także do transmisji wszystkim meczy niemieckiej Bundesligi oraz wybranych meczów 2. Bundesligi. Wśród innych nadchodzących transmisji znajdą się mecze eliminacji do piłkarskich MŚ 2022 w strefie afrykańskiej, turniej Copa America w 2024 r, mundial w piłce nożnej kobiet 2023 r. i wiele innych. W kolejnych latach na platformie Viaplay pojawią się transmisje m.in z angielskiej Premier League (od sezonu 2022/23), a także z wyścigów Formuły 1 (w latach 2023-25). Najważniejsze sportowe wydarzenia będą miały zapewnioną odpowiednią oprawę dzięki studiu sportowym Viaplay w Warszawie oraz polskim komentatorom.Dowiedz się więcej o Viaplay i przetestuj platformę przez 30 dni za darmo na www.viaplay.pl