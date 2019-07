Rufus Sewell na tropie "Tajemnicy bladego konia"

Getty Images © Jim Spellman



) dołączył do obsady. Nowym nabytkiem w obsadzie jest też Kaya Scodelario ).Obraz jest ekranizacją powieści Agathy Christie z 1961 roku znanej w Polsce pod tytułem. Fabuła została jednak nieco zmieniona. Mark Easterbrook ( Sewell ) będzie detektywem, nie pisarzem. Ofiarą, przy której zostanie znaleziona lista z nazwiskami osób, które również zginęły rzekomo z przyczyn naturalnych, będzie kobieta, a nie katolicki ksiądz. Podążając śladem niejasnych poszlak detektyw trafi do miasteczka Much Deeping i pubu Blady Koń, gdzie podobno znaleźć można trzy wiedźmy posiadające zdolność zabijania na odległość. Mark wierzy jednak, że istnieje racjonalne rozwiązanie tajemnicy rosnącej liczby zgonów.Projekt składać się będzie z dwóch części. Całość powstaje dla Amazonu i BBC.