Jaśmina Polak w filmie "Szczeliny"



Po zakończeniu kinowych pokazów 13. edycji LGBT+ Film Festival, wybrane tytuły z repertuaru będą teraz przed dwa tygodnie dostępne na platformie MOJEeKINO.PL LGBT+ Film Festiwal w wersji online odbywa się w dniach 6-20 maja, tydzień po zakończeniu kinowych pokazów tegorocznej odsłony tej imprezy. W Internecie widzowie zobaczą 49 filmów, w tym zdobywcę Nagrody Publiczności warszawskiej odsłony festiwalu w kategorii Najlepszy Film Krótkometrażowy: polskie " Szczeliny Magdaleny Gajewskiej , z udziałem Sandry Korzeniak Macieja Robakiewicza . Na ekranie widzimy Teresę, która wspólnie z mężem postanawia przeprowadzić się na jakiś czas do domu rodzinnego. Na miejscu bohaterka niespodziewanie spotyka swoją dawną miłość – Annę. Film można zobaczyć w bloku Lesbian Shorts II.Platforma internetowa daje możliwość obejrzenia filmów tym, którzy nie zdążyli do kin albo mieszkają w miejscu, gdzie nie odbywały się festiwalowe pokazy. - Zapraszamy widzki i widzów z całej Polski, aby uczestniczyli w festiwalu on-line na platformie mojeekino.pl . Po udanej odsłonie w kinach – zanotowaliśmy wzrost frekwencji o 20% w stosunku do poprzedniej edycji - zaprezentujemy wybrane tytuły, wśród nich zwycięzcę Nagrody Teddy z Berlina " Trzy smutne tygrysy ", aż siedem kipiących emocjami bloków filmów krótkometrażowych, doskonałą polską " Magdalenę " czy miksujący lesbianizm z punkiem i feminizmem " Rebel Dykes ". Wisienką na torcie jest film, który rozkochał w sobie krytyków i krytyczki filmowe: " Love, Spells and All That " – mówi Wiktor Morka, dyrektor LGBT+ Film Festival.W Internecie pokazane zostaną filmy docenione już przez jury i publiczność na całym świecie. Oprócz " Trzech smutnych tygrysów " i “ Love, Spells and All That ", będą to " Tahara " oraz dokument " Hello World " i pogrupowane bloki krótkometrażowe: Gay shorts I, Gay shorts II, Lesbian shorts, Lesbian shorts II, Trans & Non-Binary Shorts I, Trans & Non-Binary Shorts II i Let's Animate This Love – Shorts. Dokładny program dostępny jest na mojeekino.pl LGBT+ Film Festival to ważne wydarzenie na kulturalnej mapie Polski. Jest największym świętem kina LGBT+ w Europie Środkowo-Wschodniej. 13. edycja festiwalu, której krakowska odsłona odbędzie się wyjątkowo w maju, pokazała w sumie 68 filmów w sekcji fabularnej, dokumentalnej oraz blokach krótkich metraży. Ważnym jej elementem są wydarzenia towarzyszące: koncert, konferencja oraz liczne spotkania twórców i ekspertów z publicznością.13. LGBT+ Film Festival odbywał się w dniach 22-29 kwietnia w 7 polskich miastach: Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Bydgoszczy i Koninie. Krakowska edycja jest zaplanowana na 9-15 maja.