Rusza nabór do kolejnej edycji Word2Picture

Zgłaszając się do udziału w Word2Picture, dostają Państwo możliwość uczestniczenia w spotkaniach edukacyjnych i networkingowych. Całość programu skonstruowana jest tak, aby dostarczyć uczestnikom wiedzy i wsparcia niezbędnych do skutecznego pitchingu propozycji literackich w rozmowach z producentami branży audiowizualnej. Najważniejszym elementem etapu wstępnego po dokonaniu zgłoszenia będą indywidualne konsultacje projektów oraz przygotowanie opisów katalogowych.i będą umawiane w trybie indywidualnym. Każdy z uczestników otrzyma porady i informacje zwrotne od praktyków, będzie też miejsce na pytania i przedyskutowanie zdobytej wiedzy.Główny element wiosennej odsłony projektu stanowi. Kluczowym punktem tego dnia będą targi wydawnicze dla branży audiowizualnej, które przyjmą formułę spotkań one-on-one. Na ten dzień zaplanowano również premierę katalogu nowości wydawniczych. Chcemy, aby to wydarzenie stało się przestrzenią wymiany myśli i nawiązywania kontaktów – warunków niezbędnych do skutecznej sprzedaży praw do adaptacji.Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin dostępny jest do pobrania pod linkiem: http://film-commission.pl Zgłoszenie z wypełnionym wnioskiem należy przesłać do 20 marca na adres mailowy: word2picture@kbf.krakow.pl : otwarcie naboru propozycji książkowych do katalogu wydawniczego Word2Picture 2023: zakończenie naboru: konsultacje indywidualne projektów zakwalifikowanych do prezentacji w katalogu: Word2Picture Day x Mastercard OFF CAMERA