Sztuczna inteligencja bez praw autorskich. Co zrobią wytwórnie?

Czy dzieła wykonane przez sztuczną inteligencję podlegają ochronie praw autorskich?

Getty Images © VCG



Obraz wygenerowany przez AI pokazywany w metrze w Szanghaju



Zwiastun serialu "Tajna inwazja"

W piątek sędzina Beryl Howell wydała wyrok w sprawie wytoczonej władzom amerykańskim przez Stephena Thalera.Jest on szefem Imagination Engines.. Thaler powołując się na przepisy dotyczące dzieł wykonanych na zlecenie chciał następnie, by biuro U.S. Copyright Office uznało dzieło za chronione prawami autorskimi, a jego samego jako właściciela tychże praw.Biuro jednak odmówiło objęcia dzieła prawami autorskimi. Thaler poszedł więc do sądu twierdząc, że decyzja pozbawiona była podstaw prawnych i wynikała z arbitralnego widzimisię.Howell podtrzymała jednak decyzję U.S. Copyright Office. W swoim uzasadnieniu stwierdziła, żeW związku z tym dzieło, które stworzyła sztuczna inteligencja nie może być chronione, brakuje mu bowiem kluczowego - ludzkiego - elementu. Howell dodała również, że istotą prawa autorskiego jest ochrona i zachęcanie ludzi do kreatywności i innowacyjności.Zdaniem HowellTaki wyrok nie jest po myśli wielkich wytwórni, które z całą pewnością nie chcą inwestować w rzeczy, do których później nie będą miały praw autorskich. Jaka przyszłość czeka więc AI w branży filmowej? Czekamy na decyzje wytwórni.To kolejna w tym roku decyzja sądowa w sprawie wykorzystania sztucznej inteligencji. W marcu w innej sprawie sąd uznał, że dzieło mające elementy wygenerowane przez AI jako całość może podlegać ochronie wynikającej z praw autorskich. Wszystko zależy od tego, jak duży udział człowieka był w procesie jego tworzenia.Zwiastun serialu znajdziecie poniżej: