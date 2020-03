SCRIPT PRO 2020: Termin naboru przedłużony do 31 MAJA!

15 000 PLN – nagroda STOWARZYSZENIA FILMOWCÓW POLSKICH10 000 PLN – nagroda STOWARZYSZENIA AUTORÓW ZAiKSkonsultacje scenariuszowe dla finalistów w Szkole Wajdy10 000 PLN oraz możliwość realizacji słuchowiska – nagroda STORYTELkonsultacje scenariuszowe dla finalistów w Szkole WajdyNa zgłoszenia w formie mailowej czekamy dopod adresemSzczegółowe zasady zgłaszania prac i regulamin konkursu na stronie www.scriptpro.pl Wszystkich, którzy już złożyli prace, a z różnych względów będą zmuszeni je wycofać, prosimy o kontakt pod adresem:Konkurs skierowany jest do scenarzystów będących na początku kariery. Zgłaszający się twórca może mieć na koncie najwyżej dwa pełnometrażowe filmy fabularne zrealizowane według swoich tekstów. Udział w konkursie to nie tylko szansa na nagrodę, ale także możliwość rozwoju finałowych tekstów i dalsza praca nad nimi w Szkole Wajdy pod okiem czołowych polskich filmowców, scenarzystów i konsultantów.Dotychczas wyróżnione w konkursie SCRIPT PRO scenariusze filmów fabularnych, które zostały już przeniesione na ekran to tak znane i wielokrotnie nagradzane tytuły jak nominowany w tym roku do Oscara film Jana Komasy wg scenariusza Mateusza Pacewicza – laureata z 2016 r., Łukasza Palkowskiego wg scenariusza Krzysztofa Raka (finalista 2013), Agnieszki Smoczyńskiej wg scenariusza Roberta Bolesty (finalista 2013), Jana P. Matuszyńskiego wg scenariusza Roberta Bolesty (finalista Hartley-Merrill 2010), Kingi Dębskiej – współautorką scenariusza jest Mika Dunin – (finalistki 2017), Bartosza M. Kowalskiego wg scenariusza, którego współautorem jest Stanisław Warwas (finaliści 2014) czy Pawła Maślony wg scenariusza reżysera oraz Bartłomieja Kotschedoffa Aleksandry Pisuli (finaliści 2014).– zachęca Wojciech Marczewski , dyrektor programowy Szkoły Wajdy.W tym roku konkurs otwiera się na nowy, bardzo dynamicznie rozwijający się w Polsce obszar – projektów audio, we współpracy ze STORYTEL – platformą oferującą streaming audiobooków, seriali audio, słuchowisk i podcastów. Nowa kategoria konkursowa – AUDIO – jest odpowiedzią na coraz szybciej rozwijający się rynek rozrywki audio i zapotrzebowanie na wysokiej jakości teksty. Oceniane będą oryginalne scenariusze słuchowisk o długości 90 minut i słuchowisk dwuodcinkowych (2 x 45 min.) o tematyce uniwersalnej, mogącej zainteresować publiczność radiową lub publiczność serwisów oferujących dostęp do nowych form dźwiękowych. Laureat, oprócz nagrody pieniężnej, otrzyma także możliwość realizacji swojego słuchowiska.– mówi Jakub Barzak, marketing manager Storytel Polska.-------------------------------------------– to unikalne na skalę europejską kursy łączące edukację z produkcją filmową. Tu, pod okiem mistrzów kina, wypracujesz najlepszą wizję artystyczną swojego projektu – od scenariusza, przez dokumentację, development, zdjęcia, produkcję, post-produkcję aż po prezentację filmu na rynku. Stawiamy na zajęcia praktyczne – zobaczysz swoją historię na planie zdjęciowym, nauczysz się pracy w zespole filmowym i pracy z aktorem, wypracujesz gotowy scenariusz, spotkasz się z producentami, a nawet możesz zrealizować swój film w Wajda Studio. STUDIO PRÓB – kurs fabularny | DOK PRO – kurs dokumentalny | SCRIPT – kurs scenariuszowy | DEVELOPMENT KREATYWNY – kurs producencki | ONLINE KAMERA – internetowy kurs dla początkujących | PRZEDSZKOLE FILMOWE – kurs dla początkujących od 15 roku życia | EKRAN + – międzynarodowy kurs reżyserski. www.wajdaschool.pl - Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego to jedna z największych tego typu imprez w Europie. Rekordowo wysokie nagrody i promocja kina niezależnego wyróżniają imprezę na mapie festiwalowej na całym świecie. Podczas krakowskiego festiwalu publiczność z całego świata koncentruje się na kinie niezależnym, odważnym zarówno treściowo i formalnie oraz takim, które stawia na wartko opowiedziane, fascynujące historie. Najważniejszą częścią festiwalu jest Konkurs Główny "Wytyczanie Drogi", w którym dziesięć pierwszych lub drugich filmów z całego świata rywalizuje o Krakowską Nagrodę Filmową, przyznawaną przez międzynarodowe Jury. Ważny jest również Konkurs Polskich Filmów Fabularnych z Nagrodą Kulczyk Foundation. Mastercard OFF CAMERA przyciąga najbardziej gorące nazwiska ze świata filmu i serialu. Festiwalowi towarzyszy konwent dla miłośników seriali - SerialCon, a także specjalna strefa wydarzeń branżowych Mastercard OFF CAMERA Pro Industry. www.offcamera.pl to największa w Polsce organizacja zrzeszająca ludzi filmu. Od 1966 roku nieprzerwanie dba o interesy twórców i środowiska filmowego. Zakres działania SFP jest niezwykle szeroki. Od ochrony filmowców i zawodów filmowych, poprzez zbiorowy zarząd prawami autorskimi, aż po promocję i upowszechnianie kultury filmowej w Polsce i zagranicą oraz produkcję filmową. www.sfp.org.pl - to najstarsza i największa polska organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Użytkownikom twórczości ułatwia legalne korzystanie z utworów, a dla twórców zbiera tantiemy. Działa od ponad 100 lat. Zrzesza kompozytorów, autorów tekstów, scenarzystów, dramatopisarzy, choreografów oraz twórców innych dziedzin sztuki. Jest też jednym z największych mecenasów kultury w Polsce. www.zaiks.org.pl - to platforma streamingowa z audiobookami i podcastami. Serwis powstał w Szwecji w 2005 roku. Aplikacja jest dostępna na 19 rynkach na całym świecie. W Polsce Storytel działa od lutego 2016 roku. W ramach abonamentu użytkownicy mają nieograniczony dostęp do blisko 5000 tytułów w języku polskim i kilkudziesięciu tysięcy tytułów w języku angielskim.