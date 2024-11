Samuel L. Jackson będzie uczył, jak być dilerem

"The Honest Liar": Samuel L. Jackson jako gwiazda w opałach

Zwiastun filmu "Argylle – Tajny szpieg"

Główny bohater filmu Nick DeFranco ( Samuel L. Jackson ) to uznany aktor, któremu grozi więzienie, po tym jak próbował dokonać nielegalnej transakcji z agentem pod przykrywką. I choć Nick rzeczywiście planował przestępstwo, przyznaje, że od początku wiedział, że coś jest nie tak, bo diler bardzo słabo udawał. Kapitan policji, będący pod ogromnym wrażeniem talentu aktorskiego bohatera, składa mu propozycje – w zamian za poprowadzenie warsztatów dla tajniaków, jak udawać prawdziwych dilerów, puści go wolno. Nick jednak angażuje się w swoje zadanie aż za bardzo, co szybko wpędza go w kłopoty.Zdjęcia mają się rozpocząć na początku przyszłego roku.Gwiazda " Pulp Fiction " był ostatnio widziany na ekranie w filmie " Argylle – Tajny szpieg ". A w przygotowaniu jest już kilka innych projektów z jego udziałem, m.in. nowa wersja horroru " Blob – zabójca z kosmosu ". Więcej przeczytacie TUTAJ Bryce Dallas Howard wciela się w Elly Conway, samotną autorkę serii bestsellerowych powieści szpiegowskich, dla której ideałem jest wieczór w domu z komputerem i kotem Alfie. Kiedy jednak fabuła fikcyjnych książek Elly - które koncentrują się na tajnym agencie Argylle i jego misji rozwikłania globalnego syndykatu szpiegowskiego - zaczyna odzwierciedlać tajne działania prawdziwej organizacji szpiegowskiej, spokojne wieczory w domu stają się przeszłością.