Pamiętacie Sashę Luss? Była Anną, teraz będzie gamerką Haną

Sasha Luss gra w gry wideo i cierpi na agorafobię

Zwiastun filmu "Anna"

I jeszcze jeden projekt, który prezentowany jest inwestorom i dystrybutorom na targach American Film Market. Tym razem jest to thriller akcji "Latency". Jego gwiazdą będzie modelka i aktorka Sasha Luss Sasha Luss trafiła do kina za sprawą Luca Bessona . Najpierw zobaczyliśmy ją w widowisku sf " Valerian i miasto tysiąca planet ". Potem zagrała główną rolę w akcyjniaku " Anna ".W "Latency" Luss wcieli się w postać imieniem Hana. To zawodowa gamerka, która cierpi na ostrą agorafobię. Sytuacja bohaterki komplikuje się, kiedy otrzymuje urządzenie mające rzekomo pomóc jej w graniu poprzez interpretowanie aktywności mózgowej. Hana zaczyna jednak podejrzewać, że gadżet w rzeczywistości kontroluje jej aktywność mózgową.Za kamerą stanie James Croke , australijski scenograf, który jest również autorem scenariusza. Będzie to jego pełnometrażowy debiut reżyserski.