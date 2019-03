Scenarzysta "Wielkiego Liberace" szykuje biografię Rocka Hudsona

Getty Images © Silver Screen Collection



) został wybrany na stanowisko scenarzysty filmu". Będzie to biografia ikony kina, Rocka Hudsona Film powstanie w oparciu o książkę Marka Griffina. Za reżyserię odpowiadać będzie Greg Berlanti Hudson trafił do fabryki snów pod koniec lat 40. Do hollywoodzkiej ekstraklasy awansował w kolejnej dekadzie dzięki występom weZa rolę w tym ostatnim otrzymał jedyną w karierze nominację do Oscara.Uznawany za symbol seksu aktor przez lata zmuszony był ukrywać swój homoseksualizm. Prywatne życie gwiazdora pozostało sekretem aż do 1985 roku, kiedy zmarł w wyniku komplikacji spowodowanych AIDS.