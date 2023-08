"Wonder Woman 3" z Gal Gadot jednak nie powstanie? DC nie planuje na razie filmu

Wbrew nadziejom Gal Gadot Wonder Woman nie wróci?

"Misja Stone" - zwiastun filmu

"Wonder Woman 3" bez Patty Jenkins

(szefami DC Studios), powiedziała Gadot w nowym wywiadzie dla magazynu Flaunt, potwierdzając swoje słowa z zeszłego tygodnia. Oba wywiady były jednak przeprowadzone jakiś czas temu, więc najprawdopodobniej nie odzwierciedlają aktualnego stanu relacji gwiazdy ze studiem.Jedynym związanym z Wonder Woman projektem w tym zestawie był serial "Paradise Lost", którego akcja miała rozgrywać się na wyspie Themyscira przed narodzinami Diany.Już niedługo zobaczymy Gal Gadot w thrillerze " Misja Stone ", który zadebiutuje na platformie Netflix. Oto jego zwiastun:Od grudnia wiemy, że w projekt " Wonder Woman 3 " nie jest zaangażowana Patty Jenkins . Reżyserka zabrała jednak głos w sprawie wyjaśniając, że niepewny status filmu wynika z faktu, że uniwersum DC jest chwilowo w stanie przejściowym., zdradziła Jenkins Do oświadczenia reżyserki odniósł się James Gunn