James Gunn wybrał scenarzystkę "Supergirl". To scenarzystka "Supergirl"

Scenarzystka skasowanej "Supergirl" wraca do DC

Zwiastun filmu "Flash"

Informację o tym, że Ana Nogueira jest scenarzystką widowiskaogłosił sam James Gunn . Na Instagramie nie mógł się jej nachwalić twierdząc, że jej adaptacja komiksu Toma Kinga przerosła jego najśmielsze oczekiwania.Co ciekaweScenarzystka została bowiem zaangażowania przez starą ekipę DC Studios do przygotowania scenariusza widowiska. Wtedy miał to być spin-off, gdzie w bohaterkę wcielała się Sasha Calle Terazbędzie samodzielną historią bazującą na niedawne serii komiksowej Toma Kinga. Seria ta zaproponowała kompletną reinterpretację postaci Supergirl . Tak mówił o projekcie Gunn , kiedy go ogłaszał:Na razie Ana Nogueira jest jedyną osobą związaną z. Projekt nie ma ani reżysera, ani gwiazdy.