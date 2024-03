"Młodzi Tytani" dostaną film aktorski. Napisze go scenarzystka "Supergirl"

Młodzi Tytani w nowym uniwersum DC

Zwiastun filmu "Młodzi Tytani: Akcja! Film"

Tytułowi Młodzi Herosi to grupa nastoletnich superbohaterów pilnujących porządku w mieście Jump City. W skład oddziału wchodzą Robin , Gwiazdka, Cyborg , Bestia oraz Raven. Tytani zadebiutowali na kartach komiksów w latach 60. Na ekranie mogliśmy ich zobaczyć m.in. w dwóch serialach Cartoon Network oraz filmie " Młodzi Tytani: Akcja! Film " z 2018 roku. Ana Nogueira wyrasta na jeden z filarów uniwersum DC. Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu aktorka oraz autorka sztuk teatralnych została zatrudniona do napisania scenariusza filmu " Supergirl: Woman of Tomorrow ", w którym tytułową rolę zagra Milly Alcock Przypomnijmy, że fundamenty pod nowe ekranowe uniwersum DC wyleje widowisko " Superman ". Jego reżyserem i scenarzystą jest jeden z włodarzy DC Studios James Gunn . Zdjęcia do filmu właśnie powstają, a premierę zaplanowano na lipiec 2025 roku. W obsadzie znajdują się m.in. David Corenswet