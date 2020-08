Scorsese wejdzie na plan nowego filmu w lutym?

Zdjęcia do nowego filmu Martina Scorsesego , " Killers of the Flower Moon " miały ruszyć w marcu, ale koronawirus zmusił reżysera do zmiany planów. Właśnie ujawniono, kiedy padnie pierwszy klaps na planie.Informację zdradził Geoffrey Standing Bear, wódz plemienia Osagów, na którego terenie będzie pracowała ekipa:Ekipa prawdopodobnie skorzysta z pomocy Osagów. Lokalny magazyn Osage News donosi, że przed pandemią trwały negocjacje m.in. z lokalnymi rzemieślnikami, kucharzami i właścicielami ziemskimi, którzy mieliby pomóc w realizacji filmu.W udzielonym jakiś czas temu wywiadzie operator Rodrigo Prieto zdradził, że ekipa zamierza zachować wszelkie pandemiczne środki bezpieczeństwa - tym bardziej, że Scorsese cierpi na astmę.Scenariusz " Killers of the Flower Moon " powstał na podstawie książki Davida Granna pod tym samym tytułem. Autor odsłonił kulisy makabrycznych mordów, do których doszło w Oklahomie w latach 20. XX wieku. Ofiarami byli Osagowie. Mordy rozpoczęły się po tym, jak na terenie należącym do plemienia odkryto ropę. Sytuacja zrobiła się na tyle poważna, że w sprawę zostały włączone służby federalne. Ze śledztwem związany był J. Edgar Hoover, który wykorzystał je do budowy swojej pozycji w siłach, które w przyszłości zmienił w FBI.W obsadzie są Leonardo DiCaprio Film powstaje dla wytwórni Paramount i Apple'a - firmy podzieliły się kosztami, kiedy budżet urósł do 200 milionów dolarów. Produkcja doczeka się szerokiej dystrybucji w kinach na całym świecie. Następnie trafi na platformę streamingową Apple'a.