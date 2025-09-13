Sean Astin stanie na czele amerykańskiej Gildii Aktorów

Pomógł Frodo nieść Pierścień jako Sam, teraz stanie na czele ważnej hollywoodzkiej organizacji. Sean Astin został wybrany na kolejnego przewodniczącego amerykańskiej Gildii Aktorów, związku zawodowego zrzeszającego tzw. artystów performatywnych.
Sean Astin wybrany przewodniczącym SAG-AFTRA
Getty Images © David Livingston
Gilida Aktorów, czyli Screen Actors Guild–American Federation of Television and Radio Artists (tzw. SAG-AFTRA), ogłosiła wyniki wyborów na nowe kierownictwo w piątek wieczór. Sean Astin zdobył 79.25% głosów
i będzie pełnił funkcję przewodniczącego przez najbliższe dwa lata. Aktor będzie urzędował u boku Michelle Hurd
, która została wybrana skarbniczką, zdobywając 64.77% głosów. Astin
wygrał z Chuckiem Slavinem
, który zdobył 20.75% głosów. Hurd
pokonała z kolei Petera Antico, który zgromadził 35.23% głosów. W głosowaniu wzięło udział 17% członków. To spadek względem 2021 roku, kiedy 26% zrzeszonych wzięło udział w wyborach wygranych przez Fran Drescher
. Dwa lata później w głosowaniu, które zapewniło jej reelekcję, wzięło udział 23% członków SAG-AFTRA. Astin poszedł w ślady swojej matki, Patty Duke, która pełniła funkcję przewodniczącej Gildii w latach 1985-1988.
Stoi przed nim nie lada wyzwanie kontynuowania negocjacji z AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers), organizacją, która reprezentuje interesy producentów filmowych i telewizyjnych. Będzie to pierwszy cykl negocjacji od czasu strajku aktorów z 2023 roku. Sean Astin jest najlepiej znany jako Samwise Gamgee z trylogii Petera Jacksona "Władca Pierścieni".
Ponadto w jego filmografii są m.in. "Goonies
", "Rudy
", "Klik: I robisz, co chcesz
", "50 pierwszych randek
" i "Stranger Things
".
