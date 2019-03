BIULETYN: The Jonas Brothers bohaterami dokumentu

Getty Images © Steven Ferdman



Amazon Studios przygotowuje dokument o The Jonas Brothers, a dokładnie o tym, jak bracia przygotowują się do powrotu zespołu po sześcioletniej przerwie. [za: The Hollywood Reporter] Fran Drescher będzie jedną z gwiazd nowego serialu komediowego stacji NBC. Zagra matkę głównego bohatera, która razem z mężem straciła sporo pieniędzy, ponieważ nie potrafili zarządzać swoimi finansami. Para zostaje zmuszona zdać się na pomoc syna i jego żony. [za: Variety] Michelle Hurd dołączyli do serialu z cyklu "Star Trek", który opowiadać będzie nowe przygody legendarnego Jean-Luca Picarda. Kogo zagrają, tego na razie nie ujawniono. [za: The Hollywood Reporter] Harry Melling dołączył do obsady filmu Netfliksa. Obraz jest ekranizacją książki Donalda Raya Pollocka, której akcja rozgrywa się na prowincji Ohio i Wirginii Zachodniej od zakończenia II wojny światowej do lat 60. ubiegłego wieku. [za: Deadline]