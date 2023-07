Gemstonowie brylują na ekranach. HBO zapowiada kolejny sezon

"Prawi Gemstonowie" powrócą z czwartym sezonem

Jak przekazała w oświadczeniu Amy Gravitt, szefowa seriali komediowych HBO i Max,Na decyzję o przedłużeniu ekranowego życia serialu z pewnością wpłynęły wyniki oglądalności. Każdy odcinek trzeciego sezonu na wszystkich platformach ogląda. Jeśli taki wynik utrzyma się do finału,. To także najchętniej oglądany z projektów, które Danny McBride realizował dla HBO. Komedie " Mogło być gorzej " i " Wicedyrektorzy " zdobywały odpowiednio 4,2 i 4,8 miliona oglądających na epizod.Drugie już pokolenie Gemstonów, rodziny o wielkich tradycjach telekaznodziejskich, to żywy dowód na to, że kult religijny bywa źródłem zysku w wielu postaciach, wliczając w to własny megakościoł. Najstarszy spośród trojga dorosłego rodzeństwa – Jesse Gemstone ( Danny McBride ) stara się iść w ślady ojca i, wraz z bratem, kontynuować jego dzieło. Okazuje się jednak, że grzechy jego przeszłości stanowią zagrożenie dla całej rodzinny.W obsadzie są także John Goodman Wśród reżyserów serialu jest stały współpracownik McBride’a Jody Hill , a także David Gordon Green , twórca nowej trylogii " Halloween " i nadchodzącego " Egzorcysta. Wyznawca ".Pierwszy sezon serialu wyemitowano w sierpniu 2019 roku.