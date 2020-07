Serial HBO od Jordana Peele'a i J.J. Abramsa dostaje nowy plakat

Wiemy już, kiedy na antenie HBO zadebiutuje serial " Kraina Lovecrafta ", którego współproducentami są Jordan Peele (" To my ") i J.J. Abrams (" Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie "). Pierwszy odcinek zobaczymy 16 sierpnia.Przy okazji dostaliśmy też nowy plakat. Wy możecie go obejrzeć poniżej:Akcja serialu rozgrywa się w latach 50. na terenach, gdzie w pełni respektowane są Prawa Jima Crowa (czyli segregacja rasowa). Region ten przemierza czarnoskóry Atticus Freeman wraz ze swoją przyjaciółką Letitią i wujkiem George'em. Celem wyprawy jest odnalezienie zaginionego ojca Atticusa. Szybko okaże się, że skrajny rasizm białych nie będzie jedynym śmiertelnym niebezpieczeństwem, z którym radzić sobie będą musieli bohaterowie...