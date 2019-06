BIULETYN: Drugi sezon spin-offu "Bad Boys"

Serial, czyli spin-off, który przed kasacją uratowała kablówka Spectrum, doczeka się drugiego sezonu. [za: The Hollywood Reporter] Abbey Lee dołączyła do obsady serialu. Przyjęła rolę, z której w maju zrezygnowała Elizabeth Debicki . Serial będzie ekranizacją powieści Matta Ruffa, której bohaterem jest 25-letni Atticus Black. Kiedy bez śladu znika jego ojciec, Atticus, jego wuj George i przyjaciółka Letitia rozpoczynają wyprawę przez amerykańskie stany lat 50. ubiegłego wieku, w których funkcjonują Prawa Jima Crowa (ograniczały one prawa obywatelskie byłych niewolników i zostały wprowadzone po wojnie secesyjnej). Trójka bohaterów musi zmagać się nie tylko z rasizmem białych ale również z mrocznymi siłami zrodzonymi z taniego wydania prozy Lovecrafta. [za: Deadline] Colin Minihan został wybrany na stanowisko reżysera niezatytułowanego thrillera, który powstanie dla Paramount Players. Autorem scenariusza jest Stacey Menear . Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Wiadomo jedynie tyle, że będzie to historia strasznych rzeczy, które przydarzają się rodzinie kobiety, która przyjechała do przygranicznego miasteczka pochować babcię. [za: The Hollywood Reporter] Joe Dempsie zagrają główne role u boku Patricka J. Adamsa w serialu stacji National Geographic. W obsadzie znajdą się też: Aaron Staton James Lafferty . Będzie to ekranizacja książki Toma Wolfe'a. Serial opowie o kulisach kosmicznego wyścigu między ZSRR i USA po zakończeniu II wojny światowej oraz o Programie Merkury. [za: Deadline] Owen Asztalos dołączyli do netfliksowej produkcji, którą wyreżyseruje Ron Howard . Jest to ekranizacja powieści J. D. Vance'a "Elegia dla bidoków". Film opowie o ciężkiej doli klasy robotniczej zamieszkującej tzw. pas rdzy (obszar Stanów Zjednoczonych, w czasach prosperity zwany pasem stali za sprawą prężniej rozwijającego się przemysłu ciężkiego, kiedy ten jednak zaczął podupadać, region stał się synonimem biedy i rozpadu). Będzie to historia walki jednostki o wydobycie się z biedy w świecie, w którym dominuje ubóstwo, nierówność społeczna i narkotyki. Sam Vance dorastał w Ohio i Kentucky. Służył w piechocie morskiej. Dzięki wpływom babki zdołał zdobyć wyższe wykształcenie. [za: Variety]