Siła siostrzeństwa - nowa sekcja w programie 20. MDAG

O dorastaniu i związanych z nim problemach opowiada entuzjastycznie przyjęty podczas Berlinale film " Lato kolibrów " ("Hummingbirds") Silvii Del Carmen Castaños Estefaníi "Beba" Contreras . Reżyserki są także głównymi bohaterkami, żyjącymi w amerykańskim mieście blisko meksykańskiej granicy. Łączy ich przyjaźń, niezwykła energia i poczucie humoru. Wydaje się, że ich życie toczy się szczęśliwie, chociaż w rzeczywistości nie jest im łatwo - jedna z nich nadal czeka na możliwość legalnego pozostania w USA, mają także za sobą doświadczenie aborcji. Dzięki swojej przyjaźni są nie tylko w stanie przezwyciężać te trudności, ale także aktywistycznie walczyć o lepszy świat.Z kolei Jagoda i Zuzia, bohaterki polskiego filmu "Dziewczyńskie historie" ("Girls’ Stories") Agi Borzym, wchodzą właśnie w okres dojrzewania. Niby nic się nie dzieje w ich życiach, a tak dużo się zmienia. Spotykają się na skwerku, czasem idą na lody albo plac zabaw. I zawsze mają dużo do obgadania. Bycie dziewczynką to szczególne doświadczenie, a biologia, hormony, pryszcze, bunt czy pierwsza miłość stają się ważne w ich życiu. Wprowadzają widzów_ki w dziewczyński świat, który pamięta każda kobieta.O metodach walki z przemocą i mizoginią opowiadają w sekcjidwa filmy. " Pod niebem Damaszku " ("Under the Sky of Damascus") Heby Khaled Aliego Wajeeh to opowieść o zaprzyjaźnionych Syryjkach - Elianie, Inanie, Farah, Grace i Souhir, które rozpoczynają w Damaszku pracę nad spektaklem ukazującym mizoginię, seksizm, wykorzystywanie seksualne i codzienność życia kobiet w Syrii. Teatralny projekt okazuje się równie kontrowersyjny, co niebezpieczny dla jego twórczyń. Czy uda im się dokończyć pracę?Z kolei Violet du Feng w filmie " Sekretny alfabet " ("Hidden Letters") odwiedzamy chińską prowincję Hunan, gdzie kobiety od wieków używają zakodowanego pisma zwanego Nüshu, aby wyrażać najbardziej intymne myśli i uczucia. To jedyny na świecie system pisma stworzony i praktykowany wyłącznie przez kobiety, którego mężczyźni nigdy nie potrafili rozszyfrować. Poematy i pieśni spisywane na wachlarzach i haftowane na serwetkach były sposobem na ich przetrwanie w feudalnym świecie, który zmuszał je do opresyjnego zamążpójścia, zakazywał czytać i pisać czy krępował stopy. Film przedstawia, czym tak naprawdę jest Nüshu, który z biegiem czasu dał początek odrębnej kobiecej kulturze istniejącej do dzisiaj.W " Siostrzeństwie świętej sauny " ("Smoke Sauna Sisterhood") Anna Hints, która zdobyła za film nagrodę za reżyserię w Sundance, wyrusza w głąb lasu na południu Estonii. Tam grupa kobiet zbiera się w bezpiecznym mroku tradycyjnej sauny, żeby dzielić najintymniejsze myśli i sekrety. Sauna nie jest tylko dla nich miejscem relaksu dla ciała ale i oczyszczeniem duszy. Co więcej jest również rodzajem społeczności. Nie ma historii, czy doświadczenia, które byłoby zbyt trudne czy zawstydzające, aby się nimi podzielić z siostrami. Reżyserka zdobyła zaufanie siostrzeństwa i pokazuje intymny rytuał oczyszczenia w sposób instynktowny i pasjonujący.Z kolei w "The Post Performance Blues Band" ("Band") Álfrún Örnólfsdóttir pokazuje historię tytułowego zespołu z Islandii, który tworzyły wyłącznie kobiety. Dają sobie rok, zanim staną się gwiazdami albo zrezygnują na zawsze. To skromna, piękna opowieść o porażkach, poszukiwaniach twórczych i życiowych zakrętach, która pokazuje jednak jedno wielkie zwycięstwo - zwycięstwo siostrzeństwa.Sprzedaż karnetów w cenie 250 zł odbywa się przez stronę festiwalową mdag.pl oraz przez stronę eventim.pl/20mdag (gdzie należy wybrać zakładką "Karnety").Sprzedaż karnetów potrwa do 24 kwietnia 2023 r. lub do wyczerpania puli.Karnet można kupić dla siebie lub dla innych osób (max 4 karnety) wpisując przy zamówieniu imiona i nazwiska tych osób. Wszystkie karnety zostaną wysłane na adres mailowy osoby dokonującej zakupu.Mecenasem tytularnym festiwalu jest Bank Millennium ( www.bankmillennium.pl ).